ولاية سيدي بوزيد تستعد لتنظيم صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية من 29 جانفي الى غرة فيفري 2026

تحت شعار " أرض الأجداد تثمر...وجيل الأحفاد يستثمر" تستعد ولاية سيدي بوزيد لاحتضان صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية، وذلك من 29 جانفي إلى غرة فيفري 2026



ويرنو هذا الصالون، أن يكون الاول من نوعه في الجهة لدعم القطاع الفلاحي وتعزيز ديناميكية التنمية بالوسط التونسي



ووفق بلاغ عن الجهة المنظمة، يأتي تنظيم هذه التظاهرة بفضل تعاون مؤسساتي وجمعياتي واسع بين السلط الجهوية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعماً لانجاح هذا الحدث الأول من نوعه في الجهةوتبرز أهمية الصالون باعتبار أنّ سيدي بوزيد تتصدر الإنتاج الوطني في زيت الزيتون، اللحوم الحمراء، الخضروات والغلال مما يجعلها قطباً فلاحياً رئيسياً ومحوراً لاهتمام المستثمرين والفاعلين في القطاعويهدف الصالون إلى تعزيز الاستثمار الفلاحي وفتح أسواق جديدة داخل تونس وخارجها والترويج للمنتوج الفلاحي المحليورفع قدرته التنافسيةكما يرمي إلى ربط الفلاحين بالمستثمرين ومؤسسات التمويل و تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجيةويتضمن البرنامج سلسلة من الملتقيات والندوات العلمية من أبرزها ملتقى حول سبل إعادة القطيع وملتقى لدفع الشراكة يجمع المستثمرين بجهات التمويل اضافة إلى تنظيم ندوة لعرض خطوط التمويل المتوفرة على غرار التعاون التونسي – الإيطاليوسيتم، بالمناسبة تنظيم ندوات حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الزراعية والحيوانية وطرق التأقلم معها