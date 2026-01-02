Babnet   Latest update 09:14 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية - ماهر الغربي مدربا جديدا لسبورتينغ المكنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69577dcea9bbc8.23823279_ofmepgkqlhinj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 09:08
      
اعلنت الهيئة المديرة لسبورتنغ المكنين عبر صفحتها الرسمية عن تعيين ماهر الغربي مدربا جديدا لفريق أكابر كرة القدم بعد حصول القطيعة بالتراضي مع الممرن محمد الهادي فرح.
واضافت ان عودة التمارين ستكون اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال مشيرة الى انه سيتم القيام بخمسة انتدابات مدروسة لتعزيز الرصيد البشري للفريق.
وكان سبورتينغ المكنين انهى مرحلة ذهاب منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.
