الرابطة المحترفة الثانية - ماهر الغربي مدربا جديدا لسبورتينغ المكنين

اعلنت الهيئة المديرة لسبورتنغ المكنين عبر صفحتها الرسمية عن تعيين ماهر الغربي مدربا جديدا لفريق أكابر كرة القدم بعد حصول القطيعة بالتراضي مع الممرن محمد الهادي فرح.

واضافت ان عودة التمارين ستكون اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال مشيرة الى انه سيتم القيام بخمسة انتدابات مدروسة لتعزيز الرصيد البشري للفريق.

وكان سبورتينغ المكنين انهى مرحلة ذهاب منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.