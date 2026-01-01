ارتفاع قتلى حوادث المرور ب 5.84 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة وكلفتها تتجاوز 1.7 مليار دينار سنويّا

سجّل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية يوم 30 ديسمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 5.84 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حسب آخر إحصائية نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور.



وأفاد المرصد أنه تمّ تسجيل 11 حادث سير يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، أسفرت عن 3 قتلى و20 جريحا.



توزيع القتلى حسب الفئات العمرية



الضحايا حسب صفة مستعملي الطريق



العربات الأكثر تسبّبا في الوفيات



الأسباب الرئيسية لحوادث المرور سنة 2025



كلفة بشرية واقتصادية مرتفعة



الدراجات النارية: الخطر الأكبر



كشفت الإحصائيات أنّ توزيع القتلى حسب الأعمار أظهر ما يلي:ضمن الفئة العمرية منضمن الفئة العمرية منضمن الفئة العمرية منوأبرزت الإحصائيات أنّتمثّل النسبة الأعلى بـ، تليهابـ، ثمبـولا تزالتحتل المرتبة الأولى في عدد القتلى حسب نوع العربة بـ، تليهابـ، ثمبـفي ما يهم الأسباب الرئيسية لحوادث المرور لسنة، كشف المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ:يُعد العامل الأول بنسبةبنسبةبنسبةبنسبةإضافة إلى أسباب أخرى تتعلّق بحالة العربة وحالة السائق.وكان، العميد، قد بيّن في تصريح إعلامي بداية ديسمبر الماضي، أنّ، وهو ما يعكس حجم الخسائر البشرية والاقتصادية.وأوضح الشعباني أنّ تونس تسجّل يوميًاتؤدي إلىوإصابة، ملاحظًا أنّ هذه الأرقام تُظهر أن الحوادث أصبحت أكثروأشار إلى أنّيُمثلون أكثر الفئات تضررًا، إذ يشكّلونفي حوادث المرور سنة 2025.وقال إنّ سائقي الدراجات النارية في تونس "يعتبرون أنفسهم مترجّلين ويسيرون على الرصيف، ولا يحترمون علامات المرور"، مؤكّدًا أنّ أغلبيتهم، ومشيرًا إلى وجود حواليفي تونس، لا يتجاوز عدد المسجّل منها