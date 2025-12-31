Babnet   Latest update 15:31 Tunis

باجة: تسجيل 233 مخالفة اقتصادية منذ مطلع ديسمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60d9b4f1431c42.24096190_mlkfeohipnjgq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 15:10
      
أفاد المدير الجهوى للتجارة بباجة،  عماد صنديد،  اليوم الأربعاء بأن حصيلة المخالفات الاقتصادية بولاية باجة بلغت، منذ مطلع ديسمبر الجاري اجمالي، 233 مخالفة منها 23 مخالفة في قطاع المرطبات، و20 مخالفة في قطاع المطاعم، و6مخالفات في قطاع المقاهي، وذلك بعد تركيز الفرق المشتركة على مراقبة هذه القطاعات تزامنا مع رأس السنة الإدارية وعطلة الشتاء.
وبيّن صنديد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المخالفات التي سجلها 80 فريقا مشتركا  للمراقبة الاقتصادية من هياكل التجارة والامن والسلامة الغذائية إثر 1354 زيارة تعلقت ايضا بقطاع الدواجن واللحوم البيضاء التي يرتفع استهلاكها خلال هذه الفترة، حيث رصدت 20 مخالفة في قطاع الدواجن، و99 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و52 مخالفة في قطاع الخضر والغلال.
وأشار إلى وفرة انتاج وعرض الخضر والغلال الشتوية بأسعار معقولة ومنها الطماطم والخضر والقوارص، إضافة الى تسجيل استقرار في التزود بالمواد الاستهلاكية المختلفة ومنها القهوة والسكر والغاز المنزلي والفارينة، وذلك بعد تنفيذ برنامج خصوصي لدعم  القهوة وضخ كميات استثنائية من الفارينة.

وأضاف ان التزود بالغاز في الفترة الأخيرة شهد استقرارا،  كما تم  اليوم  جلب 9363 قارورة غاز منزلي مسال الى ولاية باجة  تزامنا مع موجة البرد، وفق قوله.
