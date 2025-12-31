Babnet   Latest update 15:31 Tunis

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته محور الدورة 6 لمؤتمر الاتصالات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالحمامات من 12 الى 14 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69550d38b5f0b1.57609745_opglkqnihjmef.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 31 Decembre 2025
      
تنعقد الدورة السادسة لمؤتمر الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENACOMM) من 12 إلى 14 ماي 2026 في مدينة الحمامات.

وستركز هذه الدورة التي تلتئم تحت شعار "الابتكار من أجل الغد: ارتباط العقول، تحرير الذكاء"،على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الحوسبة والاتصالات والشبكات.


وتنتظم هذه النسخة ببادرة من القسم التونسي للـ IEEE والفصل التونسي للـ IEEE Communications Society (ComSoc)، بدعم فني من الـ IEEE، وتستند إلى اتحاد واسع من فصول ComSoc في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما وراءها.


وتشارك في هذا الحدث فروع لبنان والبحرين وقبرص ومصر وفرنسا والكويت، بالإضافة إلى الفروع المشتركة للأردن والمغرب . وتضم اللجنة التوجيهية لـ MENACOMM 2026 ممثلين عن جميع هذه الفروع المنظمة.

وتعتبر الدورة منصة استراتيجية تجمع الباحثين والصناعيين وصناع القرار والطلبة حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والاتصالات والشبكات والحوسبة.

وتم الإعلان عن هذا الحدث على منصة "واب" مخصصة، وسيسلط الضوء على التكامل بين هذه التخصصات، من خلال استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الأمن السيبراني وتحليل البيانات والمدن الذكية وبنى الشبكات الذكية والإنترنت.
