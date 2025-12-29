توقّعات بتسجيل 12 ألف حجز بنزل المنطقة السياحية جربة–جرجيس خلال ليلة رأس السنة الإدارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66be2c44625ac8.07420796_glnkqpojfemih.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ عدد الحجوزات المؤكّدة بنزل المنطقة السياحية جربة–جرجيس خلال ليلة رأس السنة الإدارية الجديدة 11 ألفًا و500 حجز، وسط توقّعات ببلوغ 12 ألف حجز في نفس الموعد، على ضوء الحركية النشيطة التي تشهدها الجهة، وفق المندوب الجهوي للسياحة بمدنين هشام المحواشي.



وأضاف المحواشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الاستعدادات متواصلة على نسق حثيث لتوفير أفضل الظروف لقضاء ليلة رأس السنة الإدارية، من خلال تنفيذ برنامج تفقّد مشترك بين مختلف الإدارات ذات العلاقة، يهدف إلى احترام قواعد حفظ الصحة وجودة الخدمات والتنشيط، إلى جانب تنظيم دورات تكوين لفائدة النزل حول منظومة التأمين الذاتي.







وأكد أنّ الوجهة السياحية جربة–جرجيس سجّلت سنة سياحية طيّبة، تعزّزت تدريجيًا مع نهاية السنة، حيث استقبلت نزل الجهة، منذ بداية سنة 2025 وإلى حدود 20 ديسمبر الجاري، مليونًا و194 ألف سائح، بزيادة قدرها 4.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما بلغ عدد الليالي المقضاة 7 ملايين و108 آلاف ليلة، بزيادة 1.4 بالمائة.





وأشار إلى أنّ مختلف الجنسيات الكلاسيكية توافدت على الجهة خلال السنة الحالية، وفي مقدّمتها السوق الفرنسية بـ 304 آلاف سائح (زيادة تقارب 4 بالمائة)، تليها السياحة الداخلية بـ 245 ألف سائح، ثم السوق البولونية التي حلّت، ولأول مرة، في المرتبة الثالثة بـ 132 ألف سائح مسجّلة زيادة بـ 7 بالمائة، تليها السوق الليبية، إلى جانب عودة السوق البريطانية بـ 20 ألفًا و500 سائح، مقابل 3200 سائح فقط خلال السنة الماضية. وأكد أنّ الوجهة السياحية جربة–جرجيس سجّلت سنة سياحية طيّبة، تعزّزت تدريجيًا مع نهاية السنة، حيث استقبلت نزل الجهة، منذ بداية سنة 2025 وإلى حدود 20 ديسمبر الجاري،، بزيادة قدرهامقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما بلغ عدد الليالي المقضاة، بزيادةوأشار إلى أنّ مختلف الجنسيات الكلاسيكية توافدت على الجهة خلال السنة الحالية، وفي مقدّمتها السوق الفرنسية بـ(زيادة تقارب 4 بالمائة)، تليها السياحة الداخلية بـ، ثم السوق البولونية التي حلّت، ولأول مرة، في المرتبة الثالثة بـمسجّلة زيادة بـ، تليها السوق الليبية، إلى جانب عودة السوق البريطانية بـ، مقابلفقط خلال السنة الماضية.