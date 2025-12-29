Babnet   Latest update 22:12 Tunis

وزير البيئة يؤكد حل الإشكاليات العقارية لإنجاز محطات التطهير بولاية الكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952daacd070c1.25469516_mjihnqfpleogk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 20:44 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أعلن وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الاثنين، خلال الزيارة الميدانية التي أداها إلى ولاية الكاف حل كل الإشكاليات العقارية المتصلة بتوفير الأراضي المخصصة لإنجاز محطات التطهير بالجهة والتي ستعمل الوزارة على إنجازها في الفترة القادمة. 

وأكد الوزير بالمناسبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على توفير قطع اراضي لانحاز محطات التطهير بتاجروين  والدهماني والقصور   وقرية ملاق التي سيتم فيها إنجاز مشروع لمعالجة التطهير باعتماد تقنيات النباتات المائية،  مشيرا أن مشروع المحطة المشتركة بين  الدهماني والقصور،  تقدر بكلفة حوالي 30 مليون دينارا  وين خليل البحث عن قطعة أرض لإنجاز محطة الضخ  التي تمثل أحد العناصر الرئيسية للمشروع. 


كما  أضاف  في السياق ذاته ان مشروع  محطة معالجة النفايات المشترك بين ولايتي الكاف وسليانة في مرحلة متقدمة وأنه سيتم إنجاز محطات  لجمع النفايات في 10 بلديات بكل  ولاية  وذلك بهدف تيسير عمل البلديات سيما وأن الوزارة ستتكفل بعد ذلك بنقل النفايات المجمعة إلى المركز المشترك.


وكان الوزير قد اطلع  بالمناسبة على عدة مشاريع تهم التطهير بولاية الكاف التي تمت فيها برمجة 48  مشروع تطهير بكامل ربوع الولاية  وتعرف  بالخصوص على مكونات مشروع إعادة تهيئة حقيقة العيون بمدينة الكاف  الذي ستنجزه  البلدية  على مراحل في إطار مخطط التنمية 2026/2030
