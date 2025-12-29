<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952d9db778a75.57300188_nhoepfgikljqm.jpg width=100 align=left border=0>

تم بمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة العلوم، بالعاصمة اللبنانية بيروت، تكريم كرسي الالكسو للتحكيم التجاري الدولي/ جامعة تونس المنار في إطار أفضل التجارب العربية لشبكات الكراسي العلمية المنتمية للاكسو.



ويأتي هذا التكريم بعد تجربة أكاديمية تناهز أربعة أعوام من العطاء الاكاديمي المتميز والشراكات المثمرة، وفق ما أوردته جامعة تونس المنار، مساء اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية.