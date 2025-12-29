Babnet   Latest update 19:10 Tunis

الأولمبي الباحي: فسخ عقود محمد أمين العجيمي ومحمد علي الطرابلسي ومحمد أمين جراد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952ba73e92f05.98974298_lepjkmhoiqfng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 18:25 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أعلنت الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي اليوم الاثنين عن فسخ عقود اللاعبين محمد أمين العجيمي، محمد علي الطرابلسي، ومحمد أمين جراد بالتراضي.
يذكر ان الاولمبي الباجي انهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز الخامس عشر (قبل الاخير) برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وعشر هزائم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321068

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
17°-9
16°-9
17°-9
18°-10
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026