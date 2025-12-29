الأولمبي الباحي: فسخ عقود محمد أمين العجيمي ومحمد علي الطرابلسي ومحمد أمين جراد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952ba73e92f05.98974298_lepjkmhoiqfng.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي اليوم الاثنين عن فسخ عقود اللاعبين محمد أمين العجيمي، محمد علي الطرابلسي، ومحمد أمين جراد بالتراضي.

يذكر ان الاولمبي الباجي انهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز الخامس عشر (قبل الاخير) برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وعشر هزائم.