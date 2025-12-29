Babnet   Latest update 19:10 Tunis

نابل: الشروع في استغلال السوق الاسبوعية بقرمبالية مطلع الأسبوع القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Decembre 2025
      
من المبرمج  الشروع في استغلال السوق الأسبوعية بقرمبالية من ولاية نابل بداية من مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد ان تم استكمال أشغاله بكلفة جملية تقدر بحوالي 2 مليون و800 ألف دينار، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مصدر مسؤول من بلدية قرمبالية.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه السوق تمتد على مساحة 1 هكتار و800 متر مربع، وتضم 544 موقع انتصاب تتراوح مساحة كل موقع منها بين 9 أمتار و20 متر مربع، بالإضافة إلى إدارة ودورات مياه ومدخلين (مدخل رئيسي ومدخل نجدة). 

وأضاف أنه تمت برمجة هذا المشروع المموّل من قبل بلدية قرمبالية منذ حوالي 4 سنوات الا انه شهد بعض التعطيلات وقد انطلقت الاشغال منذ حوالي 6 أشهر

وتابع انه بعد سلسلة من الجلسات التي جمعت كافة الأطراف المعنية تقرر الانطلاق في استغلاله وانتصاب المستلزم بداية الأسبوع المقبل وانه من المؤمل ان ينتقل الباعة العرضيين الى هذه السوق بما سيمكن من جعل هذه السوق المكان الوحيد المخصص للانتصاب والحد من الاكتظاظ وسط مدينة قرمبالية.  
وتبرز أهمية هذا المشروع الذي يندرج في إطار تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات المسداة للمواطنين بمعتمدية قرمبالية وتجاوز كل الإشكاليات المتعلقة بالانتصاب العشوائي لاسيما وانه سيساهم في الحد من الاكتظاظ الكبير وتسهيل حركة المرور.
