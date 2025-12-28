في مركض قصر السعيد: تسليم الجائزة الكبرى لكأس وزارة الفلاحة للخيول العربية الأصيلة

احتضن مركض سباق الخيل بقصر السعيد بولاية منوبة، عشية اليوم الاحد، فعاليات النسخة الثامنة والستين من الجائزة الكبرى لكأس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للخيول العربية الأصيلة، والتي فاز بها الجواد "خدام" من اسطبلات "سعيد" على مسافة 2000 متر.تضمنت المسابقة ثمانية سباقات بمشاركة 122 متسابقًا من الجياد والأفراس والأمهار والمهرات من السلالات التونسية العربية والبربرية والعربية البربرية.