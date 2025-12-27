ودية: الترجي يفوز على سليمان و النجم ينتصر امام جرجيس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6950007a497499.87108958_lqgkhiepjfnom.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت على مستقبل سليمان بنتيجة 1-صفر في مباراة ودية جمعت الفريقين ضمن تحضيراتهما استعدادا للرهانات المرتقبة.

ومن جهته تفوق النجم الساحلي على الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي الذي دار بملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة.

