ودية: الترجي يفوز على سليمان و النجم ينتصر امام جرجيس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6950007a497499.87108958_lqgkhiepjfnom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Decembre 2025
      
فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت على مستقبل سليمان بنتيجة 1-صفر في مباراة ودية جمعت الفريقين ضمن تحضيراتهما استعدادا للرهانات المرتقبة.
ومن جهته تفوق النجم الساحلي على الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي الذي دار بملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة.
