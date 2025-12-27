Babnet   Latest update 13:13 Tunis

قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694fc3a62d3ef0.39969925_lgijokehfpqnm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Decembre 2025
      
حقق قسم العيون بالمستشفى الجامعي بقابس، أمس الجمعة، نجاحا جديدا حيث تم وبالتنسيق مع المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء اجراء أول عملية زرع للقرنية الاصطناعية الوقتية، وهو تدخل جراحي دقيق ومتقدم يعد سابقة على المستوى الوطني.

وتكمن أهمية هذه التقنية، وفق ما أفاد به لصحفي "وات" الطبيب المساعد الاستشفائي الجامعي المختص في طب وجراحة العيون ياسين بلغيث الذي قام باجراء هذه العملية في كونها تمكّن من اجراء جراحة الشبكية وزراعة القرنية خلال نفس التدخل الجراحي مع توفير رؤية ممتازة للجزء الخلفي من العين.



وقد مثلت هذه العملية جراحة شاملة للعين انطلقت بجراحة الشبكية تلتها زراعة عدسة داخل العين بتثبيت قزحي ليتم بعد ذلك زراعة القرنية النهائية.
 وقد استغرقت هذه العملية حوالي 4 ساعات و30 دقيقة وعكست مرة أخرى تطور الكفاءات الطبية التونسية وقدرة المستشفيات الجامعية بالجهات على اجراء تدخلات عالية الدقة وفق أحدث المعايير الطبية في نطاق دعم برامج زراعة  أعضاء وتعزيز التكفل بالحالات المعقدة.
