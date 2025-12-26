كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: التعادل السلبي يحسم لقاء زامبيا وجزر القمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ef20776db95.18715560_gkljqpmnieofh.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل المنتخب الزامبي مع منتخب جزر القمر دون أهداف، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الجارية بالمغرب.



ويعدّ هذا التعادل الثاني على التوالي لمنتخب زامبيا، ليرفع رصيده إلى نقطتين، في حين حصد منتخب جزر القمر نقطته الأولى في المسابقة.









ولحساب المجموعة ذاتها، يلاقي المنتخب المغربي نظيره المالي، اليوم أيضًا، انطلاقًا من الساعة التاسعة ليلًا.



الترتيب المؤقت للمجموعة الأولى

| الترتيب | المنتخب | ن | ل |

| ------- | --------- | - | - |

| 1 | المغرب | 3 | 1 |

| 2 | زامبيا | 2 | 2 |

| 3 | مالي | 1 | 1 |

| 4 | جزر القمر | 1 | 2 |

ولحساب المجموعة ذاتها، يلاقي المنتخب المغربي نظيره المالي، اليوم أيضًا، انطلاقًا من الساعة| الترتيب | المنتخب | ن | ل || ------- | --------- | - | - || 1 | المغرب | 3 | 1 || 2 | زامبيا | 2 | 2 || 3 | مالي | 1 | 1 || 4 | جزر القمر | 1 | 2 |