Babnet   Latest update 20:17 Tunis

الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ed943379833.32303705_ponkmfjeqghli.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 19:50 قراءة: 1 د, 31 ث
      
تم خلال إنعقاد جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة، الجمعة، الإتفاق على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية للمنتوجات الفلاحية، ولا سيما زيت الزيتون التونسي، باعتباره منتوجًا إستراتيجيًا ورافدًا هامًا للتنمية الإقتصادية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة.

كما وقع الإتفاق، خلال الجلسة التي خصصت للنظر في سبل تطوير السياحة الفلاحية، على وضع برنامج عمل مشترك لسنة 2026، بغاية تثمين السياحة الفلاحية المستدامة والبديلة، خاصة في ظل تسجيل تونس هذه السنة توافد ما يقارب 11 مليون سائحا.




وتناولت الجلسة، آليات إدماج زيت الزيتون والتمور والمنتجات الفلاحية التونسية ضمن المسالك السياحية، وتنظيم تظاهرات ترويجية مشتركة، وتطوير مسارات سياحية موضوعاتية تبرز جودة المنتوج وأصالته، فضلا عن تشجيع الإستثمار ودعم المبادرات المحلية في هذا المجال.


وتم هذا الإطار، تثمين التجارب النموذجية التي أنجزتها الوزارتان بكل من مركبات الفلاحية الشعال والنفيضة وبنزرت، والتي تمثلت في تنظيم زيارات ميدانية للسياح لمواكبة عمليات جني الزيتون وتحويله.


وأكد المشاركون،وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة،على جعل زيت الزيتون التونسي سفيرًا لتونس في مختلف أنحاء العالم، لاسيما وأن تونس تعد ثاني أكبر منتج عالميًا، وتمثل مساحة غابات الزيتون حوالي 40 بالمائة من المساحة الجملية للأراضي الفلاحية للبلاد.


وقدموا في هذا الصدد، جملة من المقترحات العملية الرامية إلى مزيد ترويج زيت الزيتون التونسي، من أبرزها إدماجه بصفة منهجية ضمن العروض السياحية والنزل ووحدات الإيواء السياحي، وتنظيم حصص تذوّق موجهة للسياح بالتنسيق مع الديوان الوطني للزيت والمهنيين، إلى جانب إحداث فضاءات قارة لعرض وبيع زيت الزيتون ومنتجاته بالمناطق السياحية والمرافئ البحرية.


ومن بين المقترحات الأخرى، تنظيم مهرجانات وتظاهرات موسمية حول زيت الزيتون بمختلف الجهات المنتجة، وربطها بالمسالك السياحية الفلاحية، بما يعزز إشعاع زيت الزيتون التونسي ويكرّس مكانته كمنتوج رمزي ورافد أساسي للإقتصاد الوطني.


كما شددوا في ذات السياق، على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الفلاحي والسياحي بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مع إبراز الدور المحوري للسياحة الفلاحية في دعم دخل الفلاحين، وتنويع المنتوج السياحي، والتعريف بالخصوصيات الجهوية والتراث الغذائي الوطن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320925

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
17°-10
18°-11
17°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026