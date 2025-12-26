مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ed645e821b6.45862951_jhilepfqngkom.jpg width=100 align=left border=0>

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الجمعة، بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، إحالة ثلاثة مشاريع قوانين إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، للنّظر فيها، وإعداد تقرير موحّد في شأنها، مع طلب استعجال النظر.



وتتمثل مشاريع القوانين، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، في:





-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.



-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.



وفوّض المكتب لرئيس مجلس نواب الشعب إحالة تقرير اللجنة حول مشاريع هذه القوانين إلى الجلسة العامة.