البطولة الانقليزية: غوارديولا يقول إن مانشستر سيتي جاهز للمنافسة على التتويج مع عودة المصابين

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يتطلع إلى عودة بعض اللاعبين الأساسيين من الاصابات، إذ يطمح للمنافسة على عدة ألقاب كبرى من بينها لقب البطولة الانقليزية الممتازة لكرة ‌القدم.



وقال غوارديولا في مقابلة لموقع سيتي نُشرت اليوم الجمعة إنه كان يود أن يكون الفريق في صدارة ترتيب البطولة الانقليزية، لكنه سعيد بأن سيتي على مقربة من المتصدر أرسنال.



ويتأخر سيتي، الذي يحل ضيفا على نوتنغهام ‌فورست غدا السبت، بفارق نقطتين عن أرسنال.وفي رابطة الأبطال، يتأخر سيتي صاحب المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن أرسنال، لكنه لا يزال في طريقه للتأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة ضمن ‌أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة البطولة.وقال غوارديولا "كنت أود أن نكون متقدمين بفارق عشر نقاط أمام الجميع، ولكن هذا هو الحال. أرسنال يقدم أداء جيدا حقا لكننا ما زلنا ‍في المنافسة... ولا نزال في نهاية ديسمبر". وأضاف "في أبطال أوروبا، ما زلنا في المنافسة، والوضع هكذا أيضا في البطولة الإنقليزية، ونحن في قبل النهائي (بكأس الرابطة)، وسنبدأ كأس الاتحاد الإنقليزي قريبا. بعض اللاعبين المهمين عائدون، لذلك دعونا نرى ما سيحدث خطوة بخطوة ومباراة بمباراة".وقال ‌غوارديولا إن لاعب الوسط رودري، الذي لم يلعب منذ أوائل نوفمبر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، قد يكون متاحا لمباراة فورست.وأضاف "رودري أفضل بكثير. سيكون متاحا أم لا؟، سنقرر اليوم ..(جيريمي) دوكو وجون (ستونز) لا يزالان غير متاحين ولكنهما سيعودان قريبا".