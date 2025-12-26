الأولمبي الباجي يفوز وديا على الملعب الرياضي بمرناق 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64eb7c9ac8ded1.62805117_kqhfmoengjlip.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الأولمبي الباجي على الملعب الرياضي بمرناق بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة ضمن استعداداته لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

وجاءت ثنائية الأولمبي الباجي، في المباراة التي أقيمت بمركب الزهراء، عن طريق بهاء الشارني ومحرز بالراجح.

وسيخوض الأولمبي الباجي مباراة ودية أخرى يوم 30 ديسمبر الجاري امام مستقبل المرسى بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى على الساعة الثانية بعد الظهر.





يذكر أنّ الأولمبي الباجي يحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 11 نقطة.