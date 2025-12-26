Babnet   Latest update 18:44 Tunis

باجة: الاعلان عن فتح مكتب لجمعية قرى "س و س" في ولاية باجة في موفى السنة المقبلة

Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 18:15
      
 أُعلن، اليوم الجمعة، خلال يوم مفتوح بعنوان "س و س المسؤولية المشتركة" نظمته ، بمدينة باجة، قرية الاطفال "س و س" سليانة، عن فتح مكتب لجمعية قرى الاطفال "س و س"  للدعم  الأسري وحماية الأطفال من الإهمال، في ولاية باجة، وذلك في موفى السنة القادمة.
وتمت، بالمناسبة، دعوة المؤسسات ومختلف الهياكل الى تقديم الدعم لاطفال المنطقة واطفال تونس فى اطار المسؤولية المجتمعية للشركات، وفي اطار المسؤولية المشتركة لكل الفاعلين من سلط ونسيج اقتصادي واجتماعي ومدني في الاستثمار في  اطفال تونس الفاقدين للسند.
وأفاد مدير قرية "س و س" سليانة، عاطف اللبادي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، بأن المكتب المزمع فتحه في باجة  سيكون جاهزا أواخر سنة 2026 حسب التقريب، وذلك بهدف دعم خدمات قرى الاطفال لتشمل كل ولايات الشمال الغربي وكل اطفال تونس.

أكّد على أهمية تقديم الخدمات المختلفة لاطفال المنطقة التي تسجل مؤشرات مفزعة للانقطاع المدرسي وللفقر، اضافة الى انخفاض عديد المؤشرات التنموية، مشيرا إلى أنّ عدد المستفيدين المحتملين لكل مكتب من مكاتب ولايات الشمال الغربي يقدّر بالف طفل.

واضاف ان الجمعية تبنت توجها جديدا يركز على البرامج المجتمعية ومنها حملة "دفيني" لتوفير الات تدفئة بالمدارس، وذلك بهدف انتفاعأكثر ما يمكن من الاسر والاطفال في المجتمعات المحلية لتوفير ظروف افضل فى النقل والدراسة وغيرها، لافتا إلى أنّ اليوم المفتوح بباجة يهدف الى التوجه للشركات والفلاحين وكل الفاعلين لتقديم الدعم سواء عبر الزكاة او غيرها من الطرق، على حدّ قوله.
من جهته،كشف المدير الوطني لجمعية قري الاطفال "س و س" اشرف السعيدي، في مداخلة للتعريف بالجمعية وتوجهاتها وعملها، ان الجمعية تعوّل منذ 2019 على الموارد التونسية فقط سواء منها اعتمادات من الدولة او تبرعات وهو ما جعل ميزانتيتها تتطور من 4,5 ملايين دينار الى 25 مليون دينار مكنت من رعاية 8 الاف طفل.
وأضافان الجمعية ستحاول الوصول بداية من سنة 2026 الى كل طفل محتاج، كما وضعت هدفا للوصول إلى ـ30 الف طفل سنة 2030، ليشمل الحق في الرعاية كلّ الأطفال وللمساهمة فى مقاومة الآفات الاجتماعية، معتبرا ان ذلك لن يتحقق الا بتضافر جهود كلّ الأطراف وعبر توجيه جزء من الاستثمارات بالمؤسسات الى الاستثمار في البشر.
وتضمن اليوم المفتوح عرض  فيديو حول قرى الاطفال "س و س" تونس، وتقديم عدد من المسؤولين بالجمعية للرؤية المستقبلية والرسالة والقيم التى تهدف الى ترسيخها، اضافة الى تقديم شهادات حية لمنتفعين من مختلف برامج قرى الاطفال، ولبرامج التعاون المثمر والناجح بين قرى الاطفال وعدد من المؤسسات، وتفسير مفهوم  المسؤولية المجتمعية للشركات واشكال الدعم لقرى الأطفال وأطفال تونس.
وتجدر الاشارة الى ان جمعية قري اطفال تونس "س و س" قد انطلقت فى العمل منذ سنة 1981، وهي منظمة خيرية واجتماعية تعمل خاصة على تلبية احتياجات فاقدى السند العائلي والايتامـ ودعم الاسر الهشة والتصدى للآفات الاجتماعية.
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
