تونس ستشارك للمرة الثانية في معرض السعودية للأغذية المزمع تنظيمه بالرياض من 15 إلى 17 جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c2c868aa357.67921664_gfjkipmnloheq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025
      
ستشارك تونس للمرة الثانية في معرض السعودية للأغذية، الذّي يعد أحد أكبر المعارض الدولية للأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 إلى 17 جوان 2026.

ودعا مركز النهوض بالصادرات منظم المشاركة الوطنية الثانية في هذا الحدث، في بلاغ صادر عنه، الإربعاء، الشركات التونسية الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والراغبة في المشاركة في هذا المعرض، إلى التسجيل عبر منصة E-CEPEX في أجل أقصاه يوم 30 جانفي 2026.



ويعد معرض السعودية للأغذية منصة محورية تجمع الموردين والموزعين وتجار الجملة وسلاسل التوزيع وفاعلي قطاع HoReCa (الفنادق والمطاعم والمقاهي) من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يوفّر للمؤسسات المشاركة نفاذا مميزا إلى السوق السعودية، إحدى أكثر الأسواق ديناميكية وتوريدا في العالم، إلى جانب فرص فعلية لإبرام شراكات تجارية وعقود تصدير وتمثيل محلي.

كما يتيح هذا المعرض للمشاركين فرصة تعزيز حضورهم من خلال جناح تونسي مؤسساتي موحد ومتموقع إستراتيجيا، ويساهم في تثمين صورة المنتج الغذائي التونسي على الصعيد الدولي.
