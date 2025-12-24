Babnet   Latest update 18:14 Tunis

حجز كميات هامة من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمعابر الحدودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694bf6a5a6def0.53716851_lhpjinegmokfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 15:16
      
تمكنت مصالح الديوانة بالمعابر الحدودية وبالحرس الديواني، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، من حجز كميات هامة من المواد المخدرة من مادتي الكوكايين والقنب الهندي (الزطلة)، حسب بلاغ صادر الأربعاء عن الديوانة التونسية.

وحجزت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، بالتنسيق مع مصالح الاستعلامات الديوانية، 100 كلغ من مخدر القنب الهندي كانت مخفية على متن سيارة يقودها مسافر يحمل جنسية أجنبية قادم إلى تونس من ميناء جنوة.



كما تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بـبوشبكة من إحباط محاولة تهريب 10,5 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، مخفية بإحكام على متن سيارة تحمل ترقيمًا أجنبيًا، وذلك عند استعدادها للدخول إلى التراب الوطني.

وعثرت مصالح الحرس الديواني بالصخيرة، إثر ضبط سيارة وتفتيشها، على 7 كلغ من مخدر الكوكايين.

وتمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بـرأس جدير من حجز 6 كلغ من مخدر الكوكايين، تم ضبطها مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي، حيث تم التفطن إلى وجود خمس لفات تحتوي على كمية المادة المخدرة داخلها.

كما حجزت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بـالذهيبة 4 كلغ من مخدر الكوكايين مخفية على متن سيارة عند استعدادها للدخول إلى التراب الوطني.

وفي السياق ذاته، حجزت مصالح الديوانة بمطار جربة جرجيس 400 غرام من مخدر القنب الهندي (الزطلة) وأكثر من 470 غرامًا من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر عند استعداده للدخول إلى التراب الوطني.

وتم، وفق البلاغ، تحرير محاضر حجز في الغرض، وأذنت مصالح النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملفات إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.
