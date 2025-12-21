مهرجان المنصف بالحاج يحي لفنون العرائس ومسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6947da076f0113.92625828_qlgopimnkhfej.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق اليوم الأحد بدار المسرحي بباردو فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان المنصف بالحاج يحي لفنون العرائس ومسرح الطفل، وتتواصل إلى غاية يوم 28 ديسمبر. وسيكون الأطفال خلال هذه الدورة على موعد مع مجموعة من العروض الفرجوية من تونس وإيطاليا وبلغاريا والصين.



هذا المهرجان الذي ينظمه المركز الوطني لفن العرائس، يقدم خلال فعاليات يومه الأول عرضا تنشيطيا للأطفال يقدمه الفنان العرائسي عياد بن معاقل، تليه مسرحية بعنوان "ديفيزيون" لشركة ايفازيون للإنتاج. وقبل انطلاق العرض المسرحي، تبدأ اليوم أولى ورشات صناعة "عروسة في دقيقة" التي تؤمنها العرائسية أميرة اللواتي وستمنح الأطفال فرصة المشاركة لتعلم هذه المهارة، وستكون متاحة يوميا إلى غاية اختتام الدورة.





أما اليوم الثاني من التظاهرة،(يوم 22 ديسمبر)، فسيُخصص لعرض مسرحية حماة الأرض لشركة وجود للإنتاج، في حين تستهل العروض العالمية في اليوم الثالث من المهرجان، (23 ديسمبر)، الذي يتابع خلاله الجمهور إلى جانب مسرحية "وحش الطريق" لشركة الفردوس للإنتاج، العرض العرائسي الإيطالي- البلغاري "The flight".



ويتابع الجمهور يوم الأربعاء 24 ديسمبر عرضا تنشيطيا بعنوان "عمي نوار" تليه مسرحية "البحث عن السعادة" لشركة كارمن للإنتاج. وتتواصل العروض العالمية خلال خامس أيام، إذ يتابع الجمهور العرض العرائسي الصيني Chinese tradition بعد ظهر يوم الخميس 25 ديسمبر، وسيكون هذا العرض مسبوقا بمسرحية تونسية عنوانها "خنيفس والزهرات" من إنتاج شركة جمار للإنتاج.

وستشهد بقية أيام المهرجان تقديم ثلاث مسرحيات، بمعدل مسرحية كل يوم، وهي "قندس" لشركة فرتونة للإنتاج، يوم 26 ديسمبر، و"بينوكيو وأصحابه" لشركة حلم للإنتاج، يوم 27 ديسمبر، و"عودة القطيع" لشركة الشهاب للإنتاج، يوم 28 ديسمبر.

ويقدم هذا المهرجان، الذي يتزامن مع العطلة المدرسية، للأطفال أيضا فرصة للمشاركة في ورشات تراوح بين الإمتاع وتعلم براعات يدوية جديدة وهي ورشة مسرح الأشياء تقدمها رنيم بن ابراهيم وورشة الأقنعة تقدمها خلود ثابت.