Babnet   Latest update 18:08 Tunis

مهرجان المنصف بالحاج يحي لفنون العرائس ومسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6947da076f0113.92625828_qlgopimnkhfej.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Decembre 2025 - 14:07 قراءة: 1 د, 21 ث
      
تنطلق اليوم الأحد بدار المسرحي بباردو فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان المنصف بالحاج يحي لفنون العرائس ومسرح الطفل، وتتواصل إلى غاية يوم 28 ديسمبر. وسيكون الأطفال خلال هذه الدورة على موعد مع مجموعة من العروض الفرجوية من تونس وإيطاليا وبلغاريا والصين.

هذا المهرجان الذي ينظمه المركز الوطني لفن العرائس، يقدم خلال فعاليات يومه الأول عرضا تنشيطيا للأطفال يقدمه الفنان العرائسي عياد بن معاقل، تليه مسرحية بعنوان "ديفيزيون" لشركة ايفازيون للإنتاج. وقبل انطلاق العرض المسرحي، تبدأ اليوم أولى ورشات صناعة "عروسة في دقيقة" التي تؤمنها العرائسية أميرة اللواتي وستمنح الأطفال فرصة المشاركة لتعلم هذه المهارة، وستكون متاحة يوميا إلى غاية اختتام الدورة.

أما اليوم الثاني من التظاهرة،(يوم 22 ديسمبر)، فسيُخصص لعرض مسرحية حماة الأرض لشركة وجود للإنتاج، في حين تستهل العروض العالمية في اليوم الثالث من المهرجان، (23 ديسمبر)، الذي يتابع خلاله الجمهور إلى جانب مسرحية "وحش الطريق" لشركة الفردوس للإنتاج، العرض العرائسي الإيطالي- البلغاري "The flight".

ويتابع الجمهور يوم الأربعاء 24 ديسمبر عرضا تنشيطيا بعنوان "عمي نوار" تليه مسرحية "البحث عن السعادة" لشركة كارمن للإنتاج. وتتواصل العروض العالمية خلال خامس أيام، إذ يتابع الجمهور العرض العرائسي الصيني Chinese tradition بعد ظهر يوم الخميس 25 ديسمبر، وسيكون هذا العرض مسبوقا بمسرحية تونسية عنوانها "خنيفس والزهرات" من إنتاج شركة جمار للإنتاج.
وستشهد بقية أيام المهرجان تقديم ثلاث مسرحيات، بمعدل مسرحية كل يوم، وهي "قندس" لشركة فرتونة للإنتاج، يوم 26 ديسمبر، و"بينوكيو وأصحابه" لشركة حلم للإنتاج، يوم 27 ديسمبر، و"عودة القطيع" لشركة الشهاب للإنتاج، يوم 28 ديسمبر.
ويقدم هذا المهرجان، الذي يتزامن مع العطلة المدرسية، للأطفال أيضا فرصة للمشاركة في ورشات تراوح بين الإمتاع وتعلم براعات يدوية جديدة وهي ورشة مسرح الأشياء تقدمها رنيم بن ابراهيم وورشة الأقنعة تقدمها خلود ثابت.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320615

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :