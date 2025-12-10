قفصة: مصالح الديوانة بالجهة تحجز بضائع بقيمة تناهز 56.5 مليون دينار منذ مطلع السنة الجارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

حرّرت مصالح الحرس والتفتيشات الديوانية بولاية قفصة، منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نوفمبر الماضي، إجمالي 1729 محضرا ديوانيا وحجزت بضائع مختلفة ناهزت قيمتها 56،5 مليون دينار، وذلك خلال 5170 دورية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للديوانة بقفصة العميد توفيق الشوك

واضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المحجوزات شملت بالخصوص مواد تبغية (معسل ودخان مهرب)، وملابس جاهزة، ومحروقات، وتجهيزات كهرومنزلية، وعجلات مطاطية، تم التفطّن إليها خلال دوريات لفرق الحراسة والتفتيشات الديوانية بقفصة على الحدود البرية الغربية مع الجزائر.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ مصالح الديوانة تمكنت على المستوى الوطني، خلال نفس الفترة، من حجز 13 مليون و71 حبة مخدرة، و760 كلغ من القنب الهندي، و 80 كلغ من الكوكايين، وذلك في إطار التصدّي لظاهرة مسك وترويج المُخدّرات بجميع أنواعها على المعابر الحدودية الثلاثة البرية والجوية والبحرية.





يشار إلى أن مقر ولاية قفصة احتضن أمس الثلاثاء موكب احتفال بالذكرى 69 لانبعاث الديوانة التونسية تحت شعار "الديوانة درع لحماية الاقتصاد والمجتمع"، وتم خلاله تقليد شارات التوسيم والترقية لعدد من اطارات وأعوان الديوانة من العاملين بولاية قفصة، وذلك بإشراف والي الجهة سليم فروجة وبحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة.