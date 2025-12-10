Babnet   Latest update 19:41 Tunis

صفاقس: استعراض آخر مستجدات قطاع الزيتون خلال مؤتمر دولي بعنوان "من الزيتون إلى الزيت: نحو إنتاج مستدام وتميز في السوق العالمية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939967975b848.89749430_mfejqghniplok.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 19:04 قراءة: 1 د, 6 ث
      
نظّم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، اليوم الأربعاء، مؤتمرا دوليا بعنوان "من الزيتون إلى الزيت: نحو إنتاج مستدام وتميز في السوق العالمية"، شارك فيه خبراء وباحثون من تونس وعدّة دول أجنبية عل غرار لبنان، وليبيا، والجزائر، والعراق، وفريق من المجلس الدولي للزيتون.
وأوضح رئيس المؤتمر الأستاذ بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، محمد بوعزيز، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن "الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو توعية كل المتدخلين في قطاع زيت الزيتون، وإطلاعهم على آخر الأبحاث في المجال من خلال عرض أحدث البحوث والابتكارات في قطاع الزيتون، وتسليط الضوء على التقنيات الحديثة للإنتاج المستدام، وتعزيز تنافسية زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية، وطريقة تصدير زيت الزيتون التونسي في دول العالم".
واعتبر محدثنا، وهو خبير في مجال زيت الزيتون، أن أفضل أصناف زيت الزيتون في العالم هي الأصناف التونسية، على غرار الشملالي، والشتوي، وفق تقديره

وأشار إلى أن جميع أصناف زيت الزيتون الأجنبية لم تنجح  في تونس، باستثناء صنف زيت الزيتون "الكوروناكي" اليوناني، باعتبار أن بيئته تشبه البيئة التونسيّة، على حدّ قوله.

من جهته، قال الأستاذ في جامعة بيروت العربية، محمد الدكتوكي، إن "تونس تعدّ من البلدان الرائدة في مجال زيت الزيتون على المستوى العالمي"، موضحا أنه شارك في هذا المؤتمر الدولي بهدف الإستئناس بخبرة المختصين والباحثين التونسيين في مجال زيت الزيتون، خاصة وأنه سيتم إبرام إتفاقية تعاون على المستوى المؤسّساتي بين جامعة بيروت العربية وجامعة صفاقس".
واعتبر أن "إتفاقية التعاون ستمكّن من تبادل الخبرات بين الجامعيين من طلبة وأساتذة، ومن تدعيم مشاريع البحث ومن ترسيخ العلاقة بين تونس ولبنان التي تعود إلى آلاف السنين".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320022


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:21
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-12
20°-12
20°-13
20°-12
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2251,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :