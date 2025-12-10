صفاقس: استعراض آخر مستجدات قطاع الزيتون خلال مؤتمر دولي بعنوان "من الزيتون إلى الزيت: نحو إنتاج مستدام وتميز في السوق العالمية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939967975b848.89749430_mfejqghniplok.jpg width=100 align=left border=0>

نظّم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، اليوم الأربعاء، مؤتمرا دوليا بعنوان "من الزيتون إلى الزيت: نحو إنتاج مستدام وتميز في السوق العالمية"، شارك فيه خبراء وباحثون من تونس وعدّة دول أجنبية عل غرار لبنان، وليبيا، والجزائر، والعراق، وفريق من المجلس الدولي للزيتون.

وأوضح رئيس المؤتمر الأستاذ بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، محمد بوعزيز، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن "الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو توعية كل المتدخلين في قطاع زيت الزيتون، وإطلاعهم على آخر الأبحاث في المجال من خلال عرض أحدث البحوث والابتكارات في قطاع الزيتون، وتسليط الضوء على التقنيات الحديثة للإنتاج المستدام، وتعزيز تنافسية زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية، وطريقة تصدير زيت الزيتون التونسي في دول العالم".

واعتبر محدثنا، وهو خبير في مجال زيت الزيتون، أن أفضل أصناف زيت الزيتون في العالم هي الأصناف التونسية، على غرار الشملالي، والشتوي، وفق تقديره





وأشار إلى أن جميع أصناف زيت الزيتون الأجنبية لم تنجح في تونس، باستثناء صنف زيت الزيتون "الكوروناكي" اليوناني، باعتبار أن بيئته تشبه البيئة التونسيّة، على حدّ قوله.



من جهته، قال الأستاذ في جامعة بيروت العربية، محمد الدكتوكي، إن "تونس تعدّ من البلدان الرائدة في مجال زيت الزيتون على المستوى العالمي"، موضحا أنه شارك في هذا المؤتمر الدولي بهدف الإستئناس بخبرة المختصين والباحثين التونسيين في مجال زيت الزيتون، خاصة وأنه سيتم إبرام إتفاقية تعاون على المستوى المؤسّساتي بين جامعة بيروت العربية وجامعة صفاقس".

