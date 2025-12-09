Babnet   Latest update 20:32 Tunis

وزيرة الاسرة تعقد لقاءات للتشاور حول مشروع إعداد أجندة إفريقية بشأن المساواة بين الجنسين

Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 19:39 قراءة: 0 د, 57 ث
      
مثّل التشاور حول مشروع إعداد أجندة إفريقية مشتركة بشأن المساواة بين الجنسين والأسرة وحماية الطفل محور اللقاءات التي عقدتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الثلاثاء، مع عدد من ممثلي حكومات الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال شؤون المرأة.

وجاءت هذه اللقاءات على هامش الدورة العادية السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن، الذي تحتضنه تونس تحت شعار: "خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسلم والأمن في إفريقيا في ظل نظام عالمي متغيّر".



وتطرّقت المقابلات الثنائية إلى فرص تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجالات المرأة والسلم والأمن، إلى جانب سبل تعميق التعاون جنوب–جنوب في ما يتعلّق بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية، ودعم الريادة الدبلوماسية النسائية وريادة الأعمال والاستثمار لدى النساء والفتيات.

وقد التقت الوزيرة، على وجه الخصوص، بكلّ من المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن ليباراتا ميلامولا، ووزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة في الغابون إيلودي ديان فويوفوي، وممثلة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جنات راماتولي صلاح نجي، اللاتي أشدن بريادة المقاربة التونسية وبإشعاعها في مجال دعم حقوق المرأة وتعزيز مساهمتها الفاعلة في مختلف مسارات التنمية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319979


