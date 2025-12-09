تزكية ترشيح تونس لرئاسة مجلس المنظمة الدولية للهجرة

أعلنت البعثة الدائمة لتونس بجنيف أنه تم الاثنين 8 ديسمبر 2025 تزكية ترشيح تونس بالإجماع من قبل المجموعة الأفريقية، لتولي منصب الرئيس الأول لمجلس المنظمة الدولية للهجرة.وأفاد بلاغ للبعثة الدائمة لتونس بجنيف بان تزكية المجموعة الافريقية لترشيح تونس لمنصب رئاسة مجلس المنظمة الدولية للهجرة جاءت خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 116 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة المنعقدة بمركز المؤتمرات بجنيف خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025.