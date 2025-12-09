Babnet   Latest update 14:33 Tunis

تزكية ترشيح تونس لرئاسة مجلس المنظمة الدولية للهجرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693813593af2f2.95405168_hpqnjliegfmok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 13:16
      
أعلنت البعثة الدائمة لتونس بجنيف أنه تم الاثنين 8 ديسمبر 2025 تزكية ترشيح تونس بالإجماع من قبل المجموعة الأفريقية، لتولي منصب الرئيس الأول لمجلس المنظمة الدولية للهجرة.
 

وأفاد بلاغ للبعثة الدائمة لتونس بجنيف بان تزكية المجموعة الافريقية لترشيح تونس لمنصب رئاسة مجلس المنظمة الدولية للهجرة جاءت خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 116 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة المنعقدة بمركز المؤتمرات بجنيف خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025.


