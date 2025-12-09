ملتقى حول "التقنيات التحليلية والتقاربية في معادلات التطور غير الخطية" بكلية العلوم بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd18ab183741.39580267_igeokjpfnhqlm.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن، كلية العلوم بتونس، جامعة المنار، اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، ملتقى حول "التقنيات التحليلية والتقاربية في معادلات التطور غير الخطية".



ويهدف هذا الملتقى، الذي تنظمه الجمعية التونسية للرياضيات ومختبر المعادلات التفاضلية الجزئية وجمعية العلوم الرياضياتية، إلى مناقشة التطورات الحديثة والمنهجيات المتقدمة في دراسة معادلات التطور غير الخطية التي تعد ركيزة أساسية في نمذجة العديد من الظواهر الفيزيائية والهندسية والجيولوجية كانتشار الأمواج ونماذج الموائع غير الخطية.









كما يسعى إلى تسهيل استخدام أدوات التحليل الوظيفي ونظرية الطيف لمعالجة مسائل "القيمة الحدية" ووسائل الجبر لإثبات الخصائص الأساسية للحلول التي تتمثل في الوجود والتفرد.



ويتميز الملتقى بطابعه الدولي، حيث يشارك فيه نخبة من الأساتذة والباحثين ذوي الخبرة العالية في المجال من تونس واليابان مما يثري النقاش ويعزز التبادل المعرفي على مستوى الأبحاث الرائدة.



كما يشارك في هذا الحدث شخصيات أكاديمية مرموقة من مؤسسات بحثية عالمية على غرار جامعة كيوتو وجامعة أوساكا في اليابان إلى جانب أساتذة من جامعات تونسية بارزة مما يضمن عرضا شاملا لأحدث النتائج البحثية.