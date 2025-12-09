المركز الاجتماعي والثقافي بروما ينظم برنامجا احتفاليا لفائدة العائلات التونسية والعربية يوم 13 ديسمبر 2025

ينظم المركز الاجتماعي والثقافي بروما، برنامجا احتفاليا لفائدة العائلات التونسية والعربية وذلك يوم السبت 13 ديسمبرالجاري



وتندرج هذه التظاهرة في اطار احتفال تونس باليوم الوطني للأسرة الموافق ليوم 11 ديسمبر من كل سنة والذي يعد مناسبة لتثمين



مكانة الأسر ودورها المحوري في استقرار وتوازن المجتمعويتضمن البرنامج لقاءا اعلاميا حول " تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قيم الاسرة والمجتمع "وسيتم أيضا، برمجة عرض موسيقي تونسي وعربي بقيادة الفنان حسين عطاء اضافة الى مأدبة افطار تونسي على شرف الحاضرين بالتعاون مع نادي الاسرة الناشط بدار التونسي برومايشار، الى أن اليوم العربي للأسرة هو يوم 7 ديسمبر من كل سنة، وقد أقرته جامعة الدول العربية للتأكيد على أهمية الأسرة كركيزة أساسية لبناء المجتمع وتعزيز تماسكه