Babnet   Latest update 14:33 Tunis

المركز الاجتماعي والثقافي بروما ينظم برنامجا احتفاليا لفائدة العائلات التونسية والعربية يوم 13 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c5857a90464.96259929_eknplifoqhgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 13:31 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ينظم المركز الاجتماعي والثقافي بروما، برنامجا احتفاليا لفائدة العائلات التونسية والعربية وذلك يوم السبت 13 ديسمبرالجاري

وتندرج هذه التظاهرة في اطار احتفال تونس باليوم الوطني للأسرة الموافق ليوم 11 ديسمبر من كل سنة والذي يعد مناسبة لتثمين

مكانة الأسر ودورها المحوري في استقرار وتوازن المجتمع


ويتضمن البرنامج لقاءا اعلاميا حول " تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قيم الاسرة والمجتمع "

وسيتم أيضا، برمجة عرض موسيقي تونسي وعربي بقيادة الفنان حسين عطاء اضافة الى مأدبة افطار تونسي على شرف الحاضرين بالتعاون مع نادي الاسرة الناشط بدار التونسي بروما

يشار، الى أن اليوم العربي للأسرة هو يوم 7 ديسمبر من كل سنة، وقد أقرته جامعة الدول العربية للتأكيد على أهمية الأسرة كركيزة أساسية لبناء المجتمع وتعزيز تماسكه


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319944


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-13
20°-12
20°-12
19°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :