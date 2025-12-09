ندوة علمية يومي 19 و20 ديسمبر بسوسة لتقديم احدث التوصيات العالمية في مجال مرض السكري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bf050c6e27737.94346084_qphmeijnfkolg.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم جمعية أطباء امراض الغدد و السكري بالوسط بالشراكة مع الجمعية التونسية لامراض الغدد والسكري ندوة علمية يومي الجمعة 19 والسبت 20 ديسمبر 2025 بسوسة



وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية، أن هذه الندوة العلمية تهدف إلى تقديم أحدث التوصيات العالمية لسنة 2026، إضافة إلى عرض نتائج الأبحاث الجديدة حول مرض السكري ورمضان، بما يمكّن الأطباء والمختصين من مواكبة التطورات العلمية وضبط آليات عملية للتعامل مع مرضى السكري خلال شهر الصيام









ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية يؤطرها خبراء دوليون في المجال، تركز على المستجدات العلاجية، التقييم السريري للمخاطر، وكيفية مرافقة المرضى قبل وخلال وبعد شهر رمضان



ويمثل هذا الحدث العلمي الهام فرصة لربط جسور التعاون بين الباحثين والمهنيين في تونس والعالم الفرنكفوني، وتبادل التجارب والخبرات في مجال إدارة داء السكري خلال المناسبات الدينية ذات الخصوصية الاستثنائية



