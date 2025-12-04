Babnet   Latest update 23:20 Tunis

اجتماع في وزارة الشؤون الدينية للنظر في ملاحظات نواب المجلسين خلال مناقشة مهمة الوزارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931f4d8ef3184.96247907_ilhnfpjkoeqmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 21:52
      
نظر اجتماع عقد الخميس بإشراف وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، في ملاحظات نواب مجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامّة المشتركة التي عقدت في قصر باردو يوم 25 نوفمبر المنقضي وخصصت لمناقشة مهمّة وزارة الشؤون الدّينية لسنة 2026.

وحسب بلاغ اعلامي أكد الوزير أحمد البوهالي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الصّادرة عن النوّاب في تلك الجلسة المشتركة وإيجاد حلول لمختلف الإشكاليات المطروحة ومزيد تطوير نقاط القوّة والعمل على تفادي السلبيات معتبرا أنّ الإصلاح يقتضي مراجعة العمل وتحسين الأداء والاستماع إلى مختلف الآراء.

وأوصى الوزير بضرورة مراعاة مصلحة المواطن وتوفير الخدمة السّريعة والناجعة لهم وتنفيذ سياسة الدّولة في المجال الديني وتكثيف التكوين للإطارات المسجدية داعيا إلى مواصلة العمل على رقمنة عمل المصالح والاضطلاع على أكمل وجه بتطوير الكتاتيب خاصّة بعد تعيين وزارة الشؤون الدّينية عضوا في المجلس الأعلى للتربية.

واهتمّ بمناقشة مختلف الآراء المتعلّقة بمزيد تطوير الخطاب الدّيني والإعلام الدّيني والتنسيق المحكم مع المؤسّسات ذات العلاقة.
واستمع وزير الشؤون الدّينية إلى المشرفين على مختلف الإدارات وإلى مقترحاتهم في تطوير العمل وإجاباتهم على الاستفسارات.
وحضر الاجتماع المديرين والمديرين العامين بالوزارة ورئيسة الدّيوان .


