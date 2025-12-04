Babnet   Latest update 23:20 Tunis

الإطاحة بشبكة دولية مختصة في توريد وترويج المخدرات، وحجز أكثر من 420 كلغ من مادة القنب الهندي(الحرس الوطني)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931f3dc752de7.60922880_mfqklegjinohp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 21:47
      
تمكنت وحدات الحرس الوطني من الإطاحة بشبكة دوليّة كبرى مختصّة في توريد وترويج المواد المخدّرة، إثر عمل استخباراتي دقيق.

وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 420 كلغ من مادة القنب الهندي "الزطلة" وسيارتين مُستغلة في النشاط الإجرامي، وإيقاف شخصين اثنين من أفراد الشبكة وفرار نفر ثالث إلي وجهة غير معلومة جاري البحث عنه، وفق كما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الخميس عن الإدارة العامة للحرس الوطني.



وأشار البلاغ، إلى أنّ هذا الوفاق الإجرامي تديره مجموعة من العناصر المتحصّنة بإحدى الدول الأوروبية.

وأذنت النيابة العمومية بنابل للفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث، والاحتفاظ بالموقوفين، وإدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش.

وتأتي العملية في إطار المجهودات المتواصلة للتصدّي لظاهرة مسك واستهلاك وترويج المواد المخدّرة بمختلف أنواعها وتعقّب العناصر الناشطة في لمجال.


