Babnet   Latest update 21:47 Tunis

كأس العرب قطر 2025: سامي الطرابلسي — "قبلنا هدفين من كرتين ثابتتين وأخطاء ساذجة في التمركز الدفاعي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c69bd01d469.95269138_hgnmijpqekfol.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 21:02 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أكد سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، أن التعادل مع المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-2 في لقاء استاد لوسيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب قطر 2025 "كان بطعم الهزيمة"، بالنظر إلى السيناريو الذي رافق المباراة والأخطاء الدفاعية التي كلفت فريقه هدفين.

وأوضح الطرابلسي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة، أنّ الهدفين المُسجّلين على مرمى نسور قرطاج جاءا من كرتين ثابتتين ونتيجة "أخطاء ساذجة في التمركز الدفاعي"، معتبرا أنّ المنتخب قدّم أداء أفضل مقارنة بالمباراة الأولى، لكنّه لم يحسن إدارة الشوط الثاني بعد ظهور الإرهاق على عدد من اللاعبين.



وأشار المدرب الوطني إلى أن تواجده على رأس الإطار الفني للمنتخب في كأس العرب كان "إجباريا وليس اختياريا"، بعد إلغاء فكرة المشاركة بمنتخب لأقل من 23 عامًا، مؤكدا في المقابل أنّ قيادته للمنتخب ليست مجازفة وأنه يتحمل مسؤوليته كاملة في هذه المشاركة.

وأضاف أنّ غياب أكثر من خمسة لاعبين بين المنتخبين الأول والثاني فرض عليه خوض البطولة الحالية بهذا التشكيل، مبرزا أنّ نظرته للمشاركة لم تكن قائمة على هاجس النتائج أو التخوف من الإقالة، بل على أداء واجبه كمدرب للمنتخب الوطني.

وشدد الطرابلسي في ختام حديثه على أنّه يتحمل المسؤولية كاملة في نتيجة المباراة، مبينا أن الأداء في الشوط الثاني لم يرتق إلى المطلوب بسبب التراجع البدني الواضح داخل المجموعة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319732


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:16
05:44
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
16°-11
17°-12
19°-13
20°-14
  • Avoirs en devises
    24651,1

  • (04/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,93836 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :