كأس العرب قطر 2025: سامي الطرابلسي — "قبلنا هدفين من كرتين ثابتتين وأخطاء ساذجة في التمركز الدفاعي"

أكد سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، أن التعادل مع المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-2 في لقاء استاد لوسيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب قطر 2025 "كان بطعم الهزيمة"، بالنظر إلى السيناريو الذي رافق المباراة والأخطاء الدفاعية التي كلفت فريقه هدفين.



وأوضح الطرابلسي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة، أنّ الهدفين المُسجّلين على مرمى نسور قرطاج جاءا من كرتين ثابتتين ونتيجة "أخطاء ساذجة في التمركز الدفاعي"، معتبرا أنّ المنتخب قدّم أداء أفضل مقارنة بالمباراة الأولى، لكنّه لم يحسن إدارة الشوط الثاني بعد ظهور الإرهاق على عدد من اللاعبين.









وأشار المدرب الوطني إلى أن تواجده على رأس الإطار الفني للمنتخب في كأس العرب كان "إجباريا وليس اختياريا"، بعد إلغاء فكرة المشاركة بمنتخب لأقل من 23 عامًا، مؤكدا في المقابل أنّ قيادته للمنتخب ليست مجازفة وأنه يتحمل مسؤوليته كاملة في هذه المشاركة.



وأضاف أنّ غياب أكثر من خمسة لاعبين بين المنتخبين الأول والثاني فرض عليه خوض البطولة الحالية بهذا التشكيل، مبرزا أنّ نظرته للمشاركة لم تكن قائمة على هاجس النتائج أو التخوف من الإقالة، بل على أداء واجبه كمدرب للمنتخب الوطني.



