الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن إضطراب مواعيد السفرات المبرمجة لبقية يوم الخميس و يوم الجمعة

Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 19:52
      
أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، في بلاغ صادر عنها، عن إضطراب مواعيد السفرات المبرمجة لبقية يوم الخميس وغدا الجمعة.

وأكدت الشركة، في هذا الصدد، أنه سيتم الإعلان عن كل تغيير في الإبان.


