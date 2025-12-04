الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن إضطراب مواعيد السفرات المبرمجة لبقية يوم الخميس و يوم الجمعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63288786c65844.80890257_hmqjolpnekfgi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، في بلاغ صادر عنها، عن إضطراب مواعيد السفرات المبرمجة لبقية يوم الخميس وغدا الجمعة.



وأكدت الشركة، في هذا الصدد، أنه سيتم الإعلان عن كل تغيير في الإبان.