الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن إضطراب مواعيد السفرات المبرمجة لبقية يوم الخميس و يوم الجمعة

الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:16
05:44
الرطــوبة:
% 71
17°
13°
الــرياح:
5.66 كم/س
10°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
17°-10
16°-10
17°-12
20°-14
21°-14
- Avoirs en devises
24651,1
(04/12)
- Jours d'importation
104
- 1 € = 3,42100 DT 1$ =2,93836 DT
- Solde Compte du Trésor (04/12) 725,2 MDT
