وزير الإقتصاد يجتمع بوزير التجارة و الصناعة وترويج الإستثمار العماني.

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعد ظهر الخميس 04 ديسمبر 2025 ب قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة و ترويج الإستثمار بسلطنة عمان الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.

وكانت الجلسة التي حضرها سفير عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني والوفد المرافق للوزير المتكون من بعض الأعضاء من غرفة سلطنة عمان للتجارة والصناعة و ممثلين عن بعض المؤسسات الاقتصادية وهياكل حكومية الى جانب ثلة من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط و المؤسسات تحت الإشراف ، مناسبة اكد خلالها سمير عبد الحفيظ على عمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين و قيادتيهما و على الحرص على مزيد توطيدها وتوسيع مجالاتها خدمة للمصلحة المشتركة.

وشدد الوزير في هذا السياق على توفر الإمكانيات والفرص لدى الجانبين لمزيد دفع التعاون الإقتصادي والفني، منوها بمشاركة وفد من رجال الأعمال العمانيين في هذه الزيارة حتى تتوفر لهم فرصة التعرف عن قرب على مزايا تونس التفاضلية وعلى ما تزخر به من فرص لبناء شراكات مثمرة ترتقي بمستوى العلاقات الإقتصادية الى الأفضل.





من جانبه بين قيس بن محمد اليوسف ان هذه الزيارة تترجم الحرص والارادة لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء ما يتوفر لديهما من امكانيات حقيقية في هذا الإتجاه، مؤكدا على استعداد حكومة بلاده لتوفير كل الدعم و المساندة و لدراسة كل السبل والأليات الكفيلة بإضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الإقتصادي بين سلطنة عمان وتونس.



وتطرق الجانبان الى المجالات التي يمكن ان توفر فرصا للشراكة بين البلدين من ذلك بالخصوص المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائى والأمن الدوائي والتكوين المهني، كما إتفقا على مواصلة التشاور و تبادل الزيارات في الفترة القادمة.