صفاقس : كلية العلوم تحتضن فعاليات يوم علمي حول علم المناعة وأحدث مستجداته

إحتضنت كلية العلوم بصفاقس، اليوم الخميس، فعاليات، اليوم العلمي الأول حول علم المناعة، وهو من تنظيم قسم البيولوجيا، وعلوم الأحياء بالكلية بالتعاون مع مخبر بحث في مجال المناعة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وكلية الطب بالجهة، ويتنزل في إطار دعم البحث العلمي، وتعزيز التبادل المعرفي بين المختصين والطلبة، وفق عميد الكلية عبد الله شحيدر



وأضاف المصدر ذاته في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الحدث العلمي، الذي شارك فيه باحثون وطلبة مختصون في العلوم الطبية والحيوية، من مختلف المراحل التعليمية، يهدف إلى التباحث حول آخر المستجدات العلمية في علم البيولوجيا سيما منها المناعة، والإطلاع على أحدث الابتكارات في التشخيص والعلاج بإستخدام التكنولوجيا المناعية، وذلك على المستوى الجهوي والوطني والعالمي.





من ناحيتها، قالت الدكتورة في علم البيولوجيا والحياة، بكلية العلوم بصفاقس، بشرى القرقوري، أن الهدف من وراء تنظيم هذه التظاهرة العلمية، التعرف على آخر المستجدات في علم المناعة وعلاقتها بأمراض نقص المناعة، ومراحل تقصي مراحل تطور مرض السرطان في الجسم، وتقريب العلاقة بين الطلبة في إختصاص البيولوجيا، في مختلف مستوياتهم التعليمية، والأطباء، للتعرف على آخر المستجدات، والأبحاث في علم المناعة.



وأشارت شحيدر إلى أنه تم إختيار موضوع علم المناعة، كمحور لهذا اليوم العلمي الأول، بإعتبار أن آخر الأبحاث، أظهرت أن المناعة هي حجر الأساس لكل العلوم، وذكرت، أن برنامج اليوم العلمي الأول حول علم المناعة، يتضمن، 07 مداخلات علمية، يتولى تقديمها خبراء في مجال علم المناعة، وحوارات تفاعلية، حول التحديات العلمية الراهنة، وسبل تطوير التطبيقات المناعية في مواجهة الأمراض المعدية والسرطانية.

وأشارت إلى أن"علم المناعة، يعد من أبرز فروع علوم الأحياء، ويهتم بدراسة آليات عمل الجهاز المناعي، ودوره في حماية الجسم من مسببات الأمراض والمواد الغريبة، وهو مجال يشهد تطورا متسارعا جعل منه أحد ركائز الطب الحديث، وقد تجلت أهميته، في جائحة كورونا، التي راحت ضحيتها، عديد الأشخاص، بسبب فقدانهم للمناعة.