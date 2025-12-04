تونس تدعو في اعمال الدورة 179 لمنظمة الاغذية "فاو" إلى العمل على مجابهة الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6274fe7b8db2d5.05125515_ghjkneoifmplq.jpg width=100 align=left border=0>

دعت تونس إلى العمل على مجابهة الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة التي تشهد أوضاعا مأساوية وأزمة غذائية غير مسبوقة.



وقد وجهت السفارة التونسية في إيطاليا هذه الدعوة خلال مشاركتها في أعمال الدورة 179 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي تعقد في روما في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2025.









واكدت تونس، في اطار مناقشة البند المخصص للتدخلات الطارئة للمنظمة في حالات الأزمات، ضرورة تشجيع المبادرات الإصلاحية والخطط الاستراتيجية الرامية إلى إعادة توجيه العمل الإنساني، بما يساهم في مجابهة الفقر الغذائي ويعزز مقومات التنمية والاستقرار، وفق ما نشر على صفحة السفارة التونسية بروما، امس الاربعاء.



كما اوصت باعتماد مقاربة تشاركية وفق رؤية مستحدثة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية والإقليمية فضلا عن دعم معادلة "الغذاء والأمن والسلام" بالمناطق التي تعرف أزمات إنسانية جراء الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، مشددة على الصلة الوثيقة بين الأمن الغذائي والاستقرار الدائم.

واكدت تونس، في اطار مناقشة البند المخصص للتدخلات الطارئة للمنظمة في حالات الأزمات، ضرورة تشجيع المبادرات الإصلاحية والخطط الاستراتيجية الرامية إلى إعادة توجيه العمل الإنساني، بما يساهم في مجابهة الفقر الغذائي ويعزز مقومات التنمية والاستقرار، وفق ما نشر على صفحة السفارة التونسية بروما، امس الاربعاء.كما اوصت باعتماد مقاربة تشاركية وفق رؤية مستحدثة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية والإقليمية فضلا عن دعم معادلة "الغذاء والأمن والسلام" بالمناطق التي تعرف أزمات إنسانية جراء الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، مشددة على الصلة الوثيقة بين الأمن الغذائي والاستقرار الدائم.