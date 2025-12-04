تيارات سياسية ومدنية معارضة تتفق على تنظيم مسيرة يوم 6 ديسمبر بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931a626b9f034.28870614_hemkpngjolqfi.jpg width=100 align=left border=0>

اتفقت تيارات سياسية ومدنية وحقوقية معارضة على تنظيم مسيرة بالعاصمة يوم 6 ديسمبر الجارى، تحت شعار "رفض الظلم والدفاع عن المكاسب وفي مقدمتها الحق في المعارضة وحرية الرأي والتعبير والصحافة واستقلال القضاء".



واعتبرت، وفق بيان مشترك صدر عنها اليوم الخميس عقب لقاء حواري عقد بمقر الحزب الجمهوري عشية أمس، " أنّ الإيقافات التي طالت سياسيين ونشطاء وصحفيين ومدونين وغيرهم ، تمثّل حملة ممنهجة هدفها غلق الفضاء العام وإسكات المعارضة واستعمال أجهزة الأمن والقضاء والسجون لتركيز حكم فردي قائم على القمع" .









كما اتفقت هذه الأطراف التى عرفت نفسها على أنها " قوى سياسية ومدنية رافضة لمسار السلطة الاستبدادي ولسياسة الاستهداف التي تطال كل صوت ناقد أو معارض"، على توحيد جهودها الميدانية وتكثيف تحركاتها الاحتجاجية السلمية.



و قالت في بيانها إن اجتماعها جاء في " سياق سياسي يتّسم بإغلاق الفضاء العام واستهدافٍ ممنهج لمختلف الأصوات المعارضة للسلطة الحاكمة، خاصة بعد صدور أحكام استئنافية بلغت عقوبات سجنية بعشرات السنين في ما يُعرَف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة"" .