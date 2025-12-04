الجامعة الوطنية للبلديات تعلن عن تجديد شبكة التخطيط المحلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f884386ab8c72.98907424_miqonefjphglk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن التمديد في آجال الترشح للبلديات الراغبة في الانضمام لشبكة التخطيط المحلي للفترة (20262027)، إلى يوم 14 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار تجديد وإعادة هيكلة الشبكة

وتهدف هذه الشبكة وفق بلاغ للجامعة نشرته، اليوم الخميس على صفحتها الرسمية، إلى تطوير منهجيات العمل في التخطيط الترابي ووضع خطط التنمية المحلية والتخطيط العمراني ، بما يمكن البلديات من اعتماد أدوات حديثة ومبتكرة تساعدها على التشخيص والبرمجة والتخطيط وتنفيذ تدخلاتها في إطار تناغم بين الأنشطة الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستمرة

كما تمثل الشبكة ، فضاء للتبادل والتفاعل بين البلديات في مجال التنمية المحلية ، تتيح تبادل الخبرات والتجارب وتعزز التفكير المشترك وإبداء الرأي حول مختلف مبادرات التخطيط الحضري والمساهمة في مراجعة أدوات التخطيط العمراني





وكانت الجامعة فتحت باب الترشح منذ 17 نوفمبر المنقضي إلى 14 ديسمبر الجاري.



