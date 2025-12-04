Babnet   Latest update 20:13 Tunis

المركز الفني للنسيج والملابس يطلق يوم 10 ديسمبر 2025 مبادرة جديدة لدعم التنافسية الخضراء والرقمية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/texttile2014.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 19:44 قراءة: 0 د, 47 ث
      
يطلق المركز الفني للنسيج، الاربعاء 10 ديسمبر 2025، مبادرة جديدة لـ"دعم التنافسية الخضراء والرقمية" الموجهة لمرافقة التحول المستدام لقطاع النسيج والملابس التونسي، وفق ما كشف عنه المركز، مؤخرا، على صحفته على "فايسبوك".

وترمي هذه المنصة، التي تحظى بدعم مشروع التنافسية والجودة البيئية للتعاون الالماني (الوكالة الالمانية للتعاون الدولي)، إلى تأمين مساعدة لفائدة الصناعيين المحليين من أجل الاستجابة الى المتطلبات المتنامية في مجال ازالة الكربون والاسترسال والمطابقة البيئية، لا سيما تلك التي تفرضها التشريعات الأوروبية.



وستقدم هذه المبادرة، التي سيتم إطلاقها رسميًا في مقر المركز الفني للنسيج ببن عروس، ثلاثة ركائز رئيسية تتعلق بتعزيز قدرات الاختبار والمقاييس (مع خدمة فريدة للمعايرة الضوئية)، ودعم الأداء البيئي (إزالة الكربون وكفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري)، وخدمات الابتكار من أجل التنافسية المستدامة.

ويتضمن برنامج هذا الحدث تنظيم زيارة الى المخابر الجديدة وتقديم مداخلات حول الاستراتيجية الصناعية الوطنية ودور مشروع التنافسية والجودة البيئية الى جانب عرض شهادات لمؤسسات رائدة في المجال.

ويختتم هذا اللقاء بتنظيم جلسة حول الانتقال الايكولوجي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319711


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:16
05:44
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
16°-10
17°-12
20°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24651,1

  • (04/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,93836 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :