المركز الفني للنسيج والملابس يطلق يوم 10 ديسمبر 2025 مبادرة جديدة لدعم التنافسية الخضراء والرقمية

يطلق المركز الفني للنسيج، الاربعاء 10 ديسمبر 2025، مبادرة جديدة لـ"دعم التنافسية الخضراء والرقمية" الموجهة لمرافقة التحول المستدام لقطاع النسيج والملابس التونسي، وفق ما كشف عنه المركز، مؤخرا، على صحفته على "فايسبوك".



وترمي هذه المنصة، التي تحظى بدعم مشروع التنافسية والجودة البيئية للتعاون الالماني (الوكالة الالمانية للتعاون الدولي)، إلى تأمين مساعدة لفائدة الصناعيين المحليين من أجل الاستجابة الى المتطلبات المتنامية في مجال ازالة الكربون والاسترسال والمطابقة البيئية، لا سيما تلك التي تفرضها التشريعات الأوروبية.









وستقدم هذه المبادرة، التي سيتم إطلاقها رسميًا في مقر المركز الفني للنسيج ببن عروس، ثلاثة ركائز رئيسية تتعلق بتعزيز قدرات الاختبار والمقاييس (مع خدمة فريدة للمعايرة الضوئية)، ودعم الأداء البيئي (إزالة الكربون وكفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري)، وخدمات الابتكار من أجل التنافسية المستدامة.



ويتضمن برنامج هذا الحدث تنظيم زيارة الى المخابر الجديدة وتقديم مداخلات حول الاستراتيجية الصناعية الوطنية ودور مشروع التنافسية والجودة البيئية الى جانب عرض شهادات لمؤسسات رائدة في المجال.



ويختتم هذا اللقاء بتنظيم جلسة حول الانتقال الايكولوجي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة