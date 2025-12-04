توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة تونس المنار والشبكة العربية للإبداع والابتكار
وقعت جامعة تونس المنار والشبكة العربية للإبداع والابتكار، مذكرة تفاهم، وذلك خلال جلسة جمعت أمس الاربعاء رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة بممثّلين عن الشبكة العربية للإبداع والابتكار.
وتهدف هذه المذكرة، وفق بلاغ صادر الخميس عن الجامعة، إلى دعم المبادرات الإبداعية والابتكارية المشتركة من خلال تنظيم أنشطة في مجالات الإبداع والابتكار والبحث العلمي وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي على المستويين الوطني والعربي.
وتُعدّ الشبكة العربية للإبداع والابتكار منصة إقليمية تعمل على دعم منظومات الابتكار في المنطقة العربية من خلال ربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية وروّاد الأعمال بهدف تسهيل تبادل الخبرات ودعم المشاريع الريادية والمبادرات الابتكارية التي تخدم التنمية المستدامة.
