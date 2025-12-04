Babnet   Latest update 13:50 Tunis

الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تفتح مناظرة خارجية لإنتداب 90 عون وإطار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 12:37
      
تعتزم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فتح مناظرة خارجية لإنتداب 90 عونا وإطارا، وتعلم أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد ليوم 22 ديسمبر 2025.

وتتوزع الانتدابات على خمس مناظرات حسب الاختصاصات المنصوص عليها منقسمة إلى 30 خطة بالنسبة لاختصاص الأطباء البيطريين و 9 خطط للمهندسين الأول و 24 خطة في اختصاص تقنيين.



كما تتوزع الخطط أيضا على 3 متصرفين و24 عامل (سياقة وحرف متعددة).

ودعت الهيئة المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة والراغبين في اجتياز المناظرة الاطلاع على كيفية تقديمها وطريقة المشاركة فيها عبر موقع الهيئة (www.inssnpa.tn) والتسجيل عن بعد عبر بوابة وزارة الصحة (www.santetunisie.rns.tn) وعبر الموقع الهيئة.

كما يشترط تعمير استمارة الترشح وإرسالها مع ملف الترشح قبل الأجل الأقصى المحدد، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، في ظرف مغلق بملصق بريدي مضمون الوصول أو إيداعه مباشرة بمكتب الضبط المركزي للهيئة.


