يوم صحي تحسيسي مجاني يوم الاحد 7 ديسمبر 2025 بالمدرسة الاعدادية 2 مارس الزهراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931720e6bcd48.22010109_ifghloekqmnjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025
      
تنظم الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بالزهراء من ولاية بن عروس، يوما صحيا تحسيسيا مجانيا وذلك يوم الاحد 7 ديسمبر الجاري بالمدرسة الاعدادية 2 مارس الزهراء

وتأتي هذه التظاهرة في اطار اليوم العالمي لمكافحة السيدا الموافق ليوم غرة ديسمبر من كل سنة وذلك بهدف زيادة الوعي ونشر المعلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية وتعزيز جهود الوقاية والعلاج والرعاية حول العالم



ويتضمن البرنامج حصة توعوية حول مرض الايدز وورشة في الاسعافات الاولية لتوعية المشاركين حول أساليب التدخل عند
الطوارىء وورشة في الرسم وفقرات تنشيطية للاطفال اضافة الى عيادات طبية في اختصاصات الطب العام وعلم النفس والتغذية
وطب النساء والتوليد

يذكر، أن الهلال الأحمر التونسي جمعية غير حكومية خيرية تعنى بالإسعافات والإغاثة. تأسس في 07 أكتوبر 1956 وأصبح عضوا
في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر منذ 6 ماي 1957

ويعمل الهلال الأحمر التونسي على مساندة السلط العمومية في أنشطتها الخيرية والوقاية والتخفيف من معاناة الناس في كل الظروف
الاستثنائية


