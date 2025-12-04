Babnet   Latest update 15:34 Tunis

أهم الاحداث الوطنية لشهر نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f3bfef2ce694.28441602_flnpihmekgojq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025
      
في ما يلي حصيلة لأبرز المستجدات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها تونس خلال شهر نوفمبر 2025:



01 نوفمبر

سياسة – رياضة – الحي الأولمبي

* رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشباب والرياضة، ويؤكد ضرورة إدخال الإصلاحات على الحي الأولمبي بالمنزه، والتشديد على تطهير القطاع الرياضي وملاحقة شبكات السمسرة.

سياسة – تشغيل – هجرة دائرية

* وزير التشغيل يعلن عن اتفاقيات جديدة مع ليبيا وقطر لتأطير تشغيل التونسيين بالخارج ودعم الهجرة الدائرية.

اقتصاد – اتصالات – كابل بحري

* إنزال الكابل البحري "ميدوسا" ببنزرت، بطاقة 22 تيرابت/ث، ضمن مشروع استراتيجي للاتحاد الأوروبي يمتد على 8700 كلم.

اقتصاد – زيت الزيتون – دبلوماسية

* تونس تطلق من لندن منصة "الزيتونة" لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار.

03 نوفمبر

سياسة – دبلوماسية

* وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غينيا الجديد.

سياسة – اقتصاد – ميزانية رئاسة الجمهورية

* ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 ترتفع إلى 229.705 مليون دينار (+7.21%).

04 نوفمبر

اقتصاد – بعثات

* بعثة اقتصادية تونسية تزور غينيا على هامش منتدى النمو الشامل.

سياسة – اجتماع دولي

* وزير الشؤون الاجتماعية يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر.

اقتصاد – استثمار

* الهيئة التونسية للاستثمار تسجل ارتفاعاً بـ41.5% في الاستثمارات المصرّح بها خلال تسعة أشهر.

05 نوفمبر

سياسة – مجلس النواب – ميزانية

* انطلاق مناقشة مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي 2026 خلال جلسة عامة مشتركة.
* رئيسة الحكومة: الاقتصاد الوطني "يسير نحو التعافي".

سياسة – محاكمات – إفراج

* الإفراج مؤقتاً عن رجلي الأعمال عبد العزيز المخلوفي (50 م د) وأحمد عبد الكافي (25 م د).

اقتصاد – نقل جوي

* انتخاب حليمة إبراهيم خواجة عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي.

صحة – أبحاث

* انتخاب الباحثة يسر حمدي نائب رئيس المنظمة الإفريقية لأبحاث السرطان.

حقوق – مناهضة التعذيب

* تعليق نشاط مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس لمدة شهر.

06 نوفمبر

صحة – طب عسكري

* تونس تتولى رئاسة المجموعة الإفريقية للطب العسكري 2025–2027.

07 نوفمبر

سياسة – دبلوماسية

* رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء من الغابون، جنوب إفريقيا، فلسطين، الكوت ديفوار والهند.

سياسة – اقتصاد – فلاحة

* رئيس الجمهورية يدعو إلى تبسيط الإجراءات أمام الفلاحين ومواجهة الاحتكار.

08 نوفمبر

سياسة – مساجين

* رابطة حقوق الإنسان تؤكد تدهور الوضع الصحي لجوهر بن مبارك.

اقتصاد – بنوك

* البنوك المقيمة تستحوذ على 93% من الأصول وفق تقرير الرقابة البنكية 2024.

سياسة – جهات – قابس

* تكليف المهندس علي بن حمود بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بقابس.

10 نوفمبر

سياسة – أحزاب

* "التيار الشعبي" ينتقد مشروع قانون المالية 2026.

سياسة – دبلوماسية

* وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد.

صحة – صناعة الأدوية

* افتتاح الوحدة الثالثة لشركة "حكمة" في تونس باستثمار قدره 50 مليون دينار.

11 نوفمبر

اقتصاد – تهرب ضريبي

* الشرطة الجبائية: التهرب الضريبي في قطاع الخمور يبلغ 1800 م د.

اقتصاد – بنوك – طاقة

* توقيع اتفاق تمويل بين تونس والبنك الدولي لدعم كفاءة الطاقة.

12 نوفمبر

سياسة – دفاع

* أول زيارة لقائد "أفريكوم" الجديد لتونس.

سياسة – محامين

* عميد المحامين يدعو لاجتماع طارئ إثر منع محامين من زيارة جوهر بن مبارك.

13 نوفمبر

صحة – أطباء شبان

* المنظمة التونسية للأطباء الشبان تندد بتعطل تنفيذ اتفاق 3 جويلية.

جهات – قابس

* تأجيل القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي إلى 20 نوفمبر.

سياسة – اقتصاد – استثمار

* مجلس وزاري يوصي بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص.

14 نوفمبر

اقتصاد – طاقة

* تونس تعرض تجربتها في النجاعة الطاقية بمؤتمر بيليم – البرازيل.

صناعة – محاسبة

* وزيرة الصناعة: إحالة 24 ملفاً قضائياً.

سياسة – دبلوماسية

* تسلم أوراق اعتماد سفراء السودان، الدنمارك وكندا.

15 نوفمبر

اقتصاد – نمو

* نمو بنسبة 2.4% خلال 9 أشهر.

سياسة – عدل

* وزيرة العدل تنفي تطبيق المرسوم 54 على أساس حرية التعبير.

جهات – قابس

* دعوات لإعلان قابس "منطقة منكوبة".

17 نوفمبر

صحة – انتخاب

* انتخاب خالد ناجي رئيساً للجمعية الإفريقية لأمراض النساء والتوليد.

اقتصاد – استثمار

* الاستثمارات الدولية ترتفع 28.1%.

18 نوفمبر

اقتصاد – ريادة الأعمال

* ريادة الأعمال الرقمية النسائية ترتفع 35% خلال 5 سنوات.

اقتصاد – مؤسسات

* توقيع مذكرة تعاون بين السجل الوطني للمؤسسات ومعهد لاهاي.

صحة – تتويج

* تتويج الدكتورة آمنة قويدر بجائزة "الإنجاز مدى الحياة".

قضاء – جندوبة

* الحكم بالسجن 3 سنوات على النائب حاتم الهواوي.

19 نوفمبر

اقتصاد – تجارة

* توقيع آلية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين تونس ومصر.

استثمار – الهند

* وفد من رواد الأعمال الهنود في زيارة استكشافية.

صحة – احتجاج

* الأطباء الشبان ينفذون إضراباً عاماً ووقفة أمام البرلمان.

20 نوفمبر

إعلام – صحافة

* تحرك وطني للصحفيين بالقصبة وبالجهات دفاعاً عن حرية الصحافة.

تعليم – بنية تحتية

* نواب ينتقدون تدهور المدارس خلال مناقشة ميزانية التربية.

قضاء – غسل أموال

* محاكمة برهان بسيس ومراد الزغيدي بقضية غسل أموال.

شؤون اجتماعية – حضائر

* صدور أمر ينهي العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر.

اقتصاد – جباية

* إعفاءات لفائدة صغار الفلاحين والبحارة.

21 نوفمبر

قضاء – محاكمات

* عبير موسي تتجّرح في القاضي المشرف على قضيتها.

سياسة – برلمان إفريقي

* مشاركة وفد برلماني تونسي في كينشاسا.

اقتصاد – توصيات

* المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقدم مقترحات لتعديل قانون المالية.

إحصاء – فاو

* انعقاد الدورة 29 للجنة الإفريقية للإحصائيات الزراعية بالحمامات.

دبلوماسية

* تسلم أوراق اعتماد سفراء بوركينا فاسو، لبنان، والولايات المتحدة.

صحة – الصين

* توقيع 3 اتفاقيات صحية مع الصين.

اقتصاد – إحصاء

* وزير الاقتصاد: "كل الأرقام تُنشر بشفافية".

22 نوفمبر

طاقة – منتدى

* تنظيم الصالون الدولي الثالث للانتقال الطاقي.

صفقات عمومية

* رئيسة الحكومة: إصلاح منظومة الصفقات العمومية أولوية وطنية.

23 نوفمبر

شراكة – إفريقيا – أوروبا

* مشاركة وزير الخارجية في قمة الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي في لواندا.

جامعات – تصنيف عالمي

* جامعة تونس المنار ضمن أفضل 250 جامعة في العالم.

24 نوفمبر

قضاء – اتحاد عربي

* انتقال رئاسة الاتحاد العربي للقضاء الإداري إلى تونس.

اقتصاد – سياحة

* تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر نمواً في قطاع الفنادق.

25 نوفمبر

نقل جوي

* انتخاب حليمة إبراهيم خواجة نائب رئيس جمعية النقل الجوي الفرنكوفوني.

بنك إفريقي

* البنك الإفريقي للتنمية يموّل مشروع تعصير شبكة مياه الشرب بـ111.5 مليون أورو.

سياسة – دبلوماسية

* رئيس الجمهورية يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على "عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي".

26 نوفمبر

طفولة – منظمات

* توقيع اتفاق تعاون بين جمعية SOS قرى الأطفال ونظيرتها الفرنسية.

صحة – أطباء شبان

* المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعلن تعليق كل تحركاتها بعد اتفاق مع وزارة الصحة.

27 نوفمبر

بنوك – إفريقيا

* البنك المركزي يعزز شراكته مع "أفريكسيم بنك".

قضاء – إفراجات

* السراح الشرطي لسنية الدهماني والإفراج عن 9 موقوفين في قضية "هنشير الشعال".

أمن – انتربول

* انتخاب عصام الفتوي مندوباً لإفريقيا باللجنة التنفيذية للأنتربول.

شباب – رئاسة الجمهورية

* رئيس الدولة يدعو إلى إعداد نصوص جديدة لفتح آفاق للشباب.

دبلوماسية – شؤون خارجية

* رئيس الجمهورية يؤكد رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية.

28 نوفمبر

قضاء – إرهاب

* أحكام نهائية بين 10 و45 سنة سجناً في قضية "التآمر على أمن الدولة".

دبلوماسية – هولندا

* استدعاء سفيرة هولندا احتجاجاً على "عدم احترام الأعراف الدبلوماسية".

اقتصاد – تجارة – نيجيريا

* مشاركة تونس في اجتماع برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" بأبوجا.

29 نوفمبر

اقتصاد – ميزانية

* الميزانية تسجل فائضاً بـ655 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025.

ذوي الإعاقة

* البرلمان يصادق على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

مجتمع مدني – مسيرة

* مسيرة وسط العاصمة لعدد من الجمعيات للدفاع عن الحريات.

رياضة – هياكل

* مجلس وزاري للنظر في مشروع قانون جديد للهياكل الرياضية.

اقتصاد – جرايات

* إقرار الترفيع في الأجور وجرايات المتقاعدين 2026–2028.

30 نوفمبر

اتحاد إفريقي – مؤتمر

* مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا" بالجزائر.


