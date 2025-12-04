أهم الاحداث الوطنية لشهر نوفمبر 2025

في ما يلي حصيلة لأبرز المستجدات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها تونس خلال شهر نوفمبر 2025:
01 نوفمبر
سياسة – رياضة – الحي الأولمبي
* رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشباب والرياضة، ويؤكد ضرورة إدخال الإصلاحات على الحي الأولمبي بالمنزه، والتشديد على تطهير القطاع الرياضي وملاحقة شبكات السمسرة.
سياسة – تشغيل – هجرة دائرية
* وزير التشغيل يعلن عن اتفاقيات جديدة مع ليبيا وقطر لتأطير تشغيل التونسيين بالخارج ودعم الهجرة الدائرية.
اقتصاد – اتصالات – كابل بحري
* إنزال الكابل البحري "ميدوسا" ببنزرت، بطاقة 22 تيرابت/ث، ضمن مشروع استراتيجي للاتحاد الأوروبي يمتد على 8700 كلم.
اقتصاد – زيت الزيتون – دبلوماسية
* تونس تطلق من لندن منصة "الزيتونة"
لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار.
03 نوفمبر
سياسة – دبلوماسية
* وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غينيا الجديد.
سياسة – اقتصاد – ميزانية رئاسة الجمهورية
* ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 ترتفع إلى 229.705 مليون دينار (+7.21%).
04 نوفمبر
اقتصاد – بعثات
* بعثة اقتصادية تونسية تزور غينيا على هامش منتدى النمو الشامل.
سياسة – اجتماع دولي
* وزير الشؤون الاجتماعية يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر.
اقتصاد – استثمار
* الهيئة التونسية للاستثمار تسجل ارتفاعاً بـ41.5% في الاستثمارات المصرّح بها خلال تسعة أشهر.
05 نوفمبر
سياسة – مجلس النواب – ميزانية
* انطلاق مناقشة مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي 2026 خلال جلسة عامة مشتركة.
* رئيسة الحكومة: الاقتصاد الوطني "يسير نحو التعافي".
سياسة – محاكمات – إفراج
* الإفراج مؤقتاً عن رجلي الأعمال عبد العزيز المخلوفي (50 م د) وأحمد عبد الكافي (25 م د).
اقتصاد – نقل جوي
* انتخاب حليمة إبراهيم خواجة عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي.
صحة – أبحاث
* انتخاب الباحثة يسر حمدي نائب رئيس المنظمة الإفريقية لأبحاث السرطان.
حقوق – مناهضة التعذيب
* تعليق نشاط مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس لمدة شهر.
06 نوفمبر
صحة – طب عسكري
* تونس تتولى رئاسة المجموعة الإفريقية للطب العسكري 2025–2027.
07 نوفمبر
سياسة – دبلوماسية
* رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء من الغابون، جنوب إفريقيا، فلسطين، الكوت ديفوار والهند.
سياسة – اقتصاد – فلاحة
* رئيس الجمهورية يدعو إلى تبسيط الإجراءات أمام الفلاحين ومواجهة الاحتكار.
08 نوفمبر
سياسة – مساجين
* رابطة حقوق الإنسان تؤكد تدهور الوضع الصحي لجوهر بن مبارك.
اقتصاد – بنوك
* البنوك المقيمة تستحوذ على 93% من الأصول وفق تقرير الرقابة البنكية 2024.
سياسة – جهات – قابس
* تكليف المهندس علي بن حمود بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بقابس.
10 نوفمبر
سياسة – أحزاب
* "التيار الشعبي" ينتقد مشروع قانون المالية 2026.
سياسة – دبلوماسية
* وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد.
صحة – صناعة الأدوية
* افتتاح الوحدة الثالثة لشركة "حكمة" في تونس باستثمار قدره 50 مليون دينار.
11 نوفمبر
اقتصاد – تهرب ضريبي
* الشرطة الجبائية: التهرب الضريبي في قطاع الخمور يبلغ 1800 م د.
اقتصاد – بنوك – طاقة
* توقيع اتفاق تمويل بين تونس والبنك الدولي لدعم كفاءة الطاقة.
12 نوفمبر
سياسة – دفاع
* أول زيارة لقائد "أفريكوم" الجديد لتونس.
سياسة – محامين
* عميد المحامين يدعو لاجتماع طارئ إثر منع محامين من زيارة جوهر بن مبارك.
13 نوفمبر
صحة – أطباء شبان
* المنظمة التونسية للأطباء الشبان تندد بتعطل تنفيذ اتفاق 3 جويلية.
جهات – قابس
* تأجيل القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي إلى 20 نوفمبر.
سياسة – اقتصاد – استثمار
* مجلس وزاري يوصي بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص.
14 نوفمبر
اقتصاد – طاقة
* تونس تعرض تجربتها في النجاعة الطاقية بمؤتمر بيليم – البرازيل.
صناعة – محاسبة
* وزيرة الصناعة: إحالة 24 ملفاً قضائياً.
سياسة – دبلوماسية
* تسلم أوراق اعتماد سفراء السودان، الدنمارك وكندا.
15 نوفمبر
اقتصاد – نمو
* نمو بنسبة 2.4% خلال 9 أشهر.
سياسة – عدل
* وزيرة العدل تنفي تطبيق المرسوم 54 على أساس حرية التعبير.
جهات – قابس
* دعوات لإعلان قابس "منطقة منكوبة".
17 نوفمبر
صحة – انتخاب
* انتخاب خالد ناجي رئيساً للجمعية الإفريقية لأمراض النساء والتوليد.
اقتصاد – استثمار
* الاستثمارات الدولية ترتفع 28.1%.
18 نوفمبر
اقتصاد – ريادة الأعمال
* ريادة الأعمال الرقمية النسائية ترتفع 35% خلال 5 سنوات.
اقتصاد – مؤسسات
* توقيع مذكرة تعاون بين السجل الوطني للمؤسسات ومعهد لاهاي.
صحة – تتويج
* تتويج الدكتورة آمنة قويدر بجائزة "الإنجاز مدى الحياة".
قضاء – جندوبة
* الحكم بالسجن 3 سنوات على النائب حاتم الهواوي.
19 نوفمبر
اقتصاد – تجارة
* توقيع آلية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين تونس ومصر.
استثمار – الهند
* وفد من رواد الأعمال الهنود في زيارة استكشافية.
صحة – احتجاج
* الأطباء الشبان ينفذون إضراباً عاماً ووقفة أمام البرلمان.
20 نوفمبر
إعلام – صحافة
* تحرك وطني للصحفيين بالقصبة وبالجهات دفاعاً عن حرية الصحافة.
تعليم – بنية تحتية
* نواب ينتقدون تدهور المدارس خلال مناقشة ميزانية التربية.
قضاء – غسل أموال
* محاكمة برهان بسيس ومراد الزغيدي بقضية غسل أموال.
شؤون اجتماعية – حضائر
* صدور أمر ينهي العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر.
اقتصاد – جباية
* إعفاءات لفائدة صغار الفلاحين والبحارة.
21 نوفمبر
قضاء – محاكمات
* عبير موسي تتجّرح في القاضي المشرف على قضيتها.
سياسة – برلمان إفريقي
* مشاركة وفد برلماني تونسي في كينشاسا.
اقتصاد – توصيات
* المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقدم مقترحات لتعديل قانون المالية.
إحصاء – فاو
* انعقاد الدورة 29 للجنة الإفريقية للإحصائيات الزراعية بالحمامات.
دبلوماسية
* تسلم أوراق اعتماد سفراء بوركينا فاسو، لبنان، والولايات المتحدة.
صحة – الصين
* توقيع 3 اتفاقيات صحية مع الصين.
اقتصاد – إحصاء
* وزير الاقتصاد: "كل الأرقام تُنشر بشفافية".
22 نوفمبر
طاقة – منتدى
* تنظيم الصالون الدولي الثالث للانتقال الطاقي.
صفقات عمومية
* رئيسة الحكومة: إصلاح منظومة الصفقات العمومية أولوية وطنية.
23 نوفمبر
شراكة – إفريقيا – أوروبا
* مشاركة وزير الخارجية في قمة الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي في لواندا.
جامعات – تصنيف عالمي
* جامعة تونس المنار ضمن أفضل 250 جامعة في العالم.
24 نوفمبر
قضاء – اتحاد عربي
* انتقال رئاسة الاتحاد العربي للقضاء الإداري إلى تونس.
اقتصاد – سياحة
* تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر نمواً في قطاع الفنادق.
25 نوفمبر
نقل جوي
* انتخاب حليمة إبراهيم خواجة نائب رئيس جمعية النقل الجوي الفرنكوفوني.
بنك إفريقي
* البنك الإفريقي للتنمية يموّل مشروع تعصير شبكة مياه الشرب بـ111.5 مليون أورو.
سياسة – دبلوماسية
* رئيس الجمهورية يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على "عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي".
26 نوفمبر
طفولة – منظمات
* توقيع اتفاق تعاون بين جمعية SOS قرى الأطفال ونظيرتها الفرنسية.
صحة – أطباء شبان
* المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعلن تعليق كل تحركاتها بعد اتفاق مع وزارة الصحة.
27 نوفمبر
بنوك – إفريقيا
* البنك المركزي يعزز شراكته مع "أفريكسيم بنك".
قضاء – إفراجات
* السراح الشرطي لسنية الدهماني والإفراج عن 9 موقوفين في قضية "هنشير الشعال".
أمن – انتربول
* انتخاب عصام الفتوي مندوباً لإفريقيا باللجنة التنفيذية للأنتربول.
شباب – رئاسة الجمهورية
* رئيس الدولة يدعو إلى إعداد نصوص جديدة لفتح آفاق للشباب.
دبلوماسية – شؤون خارجية
* رئيس الجمهورية يؤكد رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية.
28 نوفمبر
قضاء – إرهاب
* أحكام نهائية بين 10 و45 سنة سجناً في قضية "التآمر على أمن الدولة".
دبلوماسية – هولندا
* استدعاء سفيرة هولندا احتجاجاً على "عدم احترام الأعراف الدبلوماسية".
اقتصاد – تجارة – نيجيريا
* مشاركة تونس في اجتماع برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" بأبوجا.
29 نوفمبر
اقتصاد – ميزانية
* الميزانية تسجل فائضاً بـ655 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025.
ذوي الإعاقة
* البرلمان يصادق على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
مجتمع مدني – مسيرة
* مسيرة وسط العاصمة لعدد من الجمعيات للدفاع عن الحريات.
رياضة – هياكل
* مجلس وزاري للنظر في مشروع قانون جديد للهياكل الرياضية.
اقتصاد – جرايات
* إقرار الترفيع في الأجور وجرايات المتقاعدين 2026–2028.
30 نوفمبر
اتحاد إفريقي – مؤتمر
* مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا" بالجزائر.
