أهم الاحداث الوطنية لشهر نوفمبر 2025

في ما يلي حصيلة لأبرز المستجدات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها تونس خلال شهر نوفمبر 2025:







01 نوفمبر





سياسة – رياضة – الحي الأولمبي



سياسة – تشغيل – هجرة دائرية



اقتصاد – اتصالات – كابل بحري



اقتصاد – زيت الزيتون – دبلوماسية



03 نوفمبر



سياسة – دبلوماسية



سياسة – اقتصاد – ميزانية رئاسة الجمهورية



04 نوفمبر



اقتصاد – بعثات



سياسة – اجتماع دولي



اقتصاد – استثمار



05 نوفمبر



سياسة – مجلس النواب – ميزانية



سياسة – محاكمات – إفراج



اقتصاد – نقل جوي



صحة – أبحاث



حقوق – مناهضة التعذيب



06 نوفمبر



صحة – طب عسكري



07 نوفمبر



سياسة – دبلوماسية



سياسة – اقتصاد – فلاحة



08 نوفمبر



سياسة – مساجين



اقتصاد – بنوك



سياسة – جهات – قابس



10 نوفمبر



سياسة – أحزاب



سياسة – دبلوماسية



صحة – صناعة الأدوية



11 نوفمبر



اقتصاد – تهرب ضريبي



اقتصاد – بنوك – طاقة



12 نوفمبر



سياسة – دفاع



سياسة – محامين



13 نوفمبر



صحة – أطباء شبان



جهات – قابس



سياسة – اقتصاد – استثمار



14 نوفمبر



اقتصاد – طاقة



صناعة – محاسبة



سياسة – دبلوماسية



15 نوفمبر



اقتصاد – نمو



سياسة – عدل



جهات – قابس



17 نوفمبر



صحة – انتخاب



اقتصاد – استثمار



18 نوفمبر



اقتصاد – ريادة الأعمال



اقتصاد – مؤسسات



صحة – تتويج



قضاء – جندوبة



19 نوفمبر



اقتصاد – تجارة



استثمار – الهند



صحة – احتجاج



20 نوفمبر



إعلام – صحافة



تعليم – بنية تحتية



قضاء – غسل أموال



شؤون اجتماعية – حضائر



اقتصاد – جباية



21 نوفمبر



قضاء – محاكمات



سياسة – برلمان إفريقي



اقتصاد – توصيات



إحصاء – فاو



دبلوماسية



صحة – الصين



اقتصاد – إحصاء



22 نوفمبر



طاقة – منتدى



صفقات عمومية



23 نوفمبر



شراكة – إفريقيا – أوروبا



جامعات – تصنيف عالمي



24 نوفمبر



قضاء – اتحاد عربي



اقتصاد – سياحة



25 نوفمبر



نقل جوي



بنك إفريقي



سياسة – دبلوماسية



26 نوفمبر



طفولة – منظمات



صحة – أطباء شبان



27 نوفمبر



بنوك – إفريقيا



قضاء – إفراجات



أمن – انتربول



شباب – رئاسة الجمهورية



دبلوماسية – شؤون خارجية



28 نوفمبر



قضاء – إرهاب



دبلوماسية – هولندا



اقتصاد – تجارة – نيجيريا



29 نوفمبر



اقتصاد – ميزانية



ذوي الإعاقة



مجتمع مدني – مسيرة



رياضة – هياكل



اقتصاد – جرايات



30 نوفمبر



اتحاد إفريقي – مؤتمر



* رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشباب والرياضة، ويؤكد ضرورة إدخال الإصلاحات على الحي الأولمبي بالمنزه، والتشديد على تطهير القطاع الرياضي وملاحقة شبكات السمسرة.* وزير التشغيل يعلن عن اتفاقيات جديدة مع ليبيا وقطر لتأطير تشغيل التونسيين بالخارج ودعم الهجرة الدائرية.* إنزال الكابل البحري "ميدوسا" ببنزرت، بطاقة 22 تيرابت/ث، ضمن مشروع استراتيجي للاتحاد الأوروبي يمتد على 8700 كلم.* تونس تطلق من لندن منصةلتطوير الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار.* وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غينيا الجديد.* ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 ترتفع إلى 229.705 مليون دينار (+7.21%).* بعثة اقتصادية تونسية تزور غينيا على هامش منتدى النمو الشامل.* وزير الشؤون الاجتماعية يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر.* الهيئة التونسية للاستثمار تسجل ارتفاعاً بـ41.5% في الاستثمارات المصرّح بها خلال تسعة أشهر.* انطلاق مناقشة مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي 2026 خلال جلسة عامة مشتركة.* رئيسة الحكومة: الاقتصاد الوطني "يسير نحو التعافي".* الإفراج مؤقتاً عن رجلي الأعمال عبد العزيز المخلوفي (50 م د) وأحمد عبد الكافي (25 م د).* انتخاب حليمة إبراهيم خواجة عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي.* انتخاب الباحثة يسر حمدي نائب رئيس المنظمة الإفريقية لأبحاث السرطان.* تعليق نشاط مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس لمدة شهر.* تونس تتولى رئاسة المجموعة الإفريقية للطب العسكري 2025–2027.* رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء من الغابون، جنوب إفريقيا، فلسطين، الكوت ديفوار والهند.* رئيس الجمهورية يدعو إلى تبسيط الإجراءات أمام الفلاحين ومواجهة الاحتكار.* رابطة حقوق الإنسان تؤكد تدهور الوضع الصحي لجوهر بن مبارك.* البنوك المقيمة تستحوذ على 93% من الأصول وفق تقرير الرقابة البنكية 2024.* تكليف المهندس علي بن حمود بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بقابس.* "التيار الشعبي" ينتقد مشروع قانون المالية 2026.* وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد.* افتتاح الوحدة الثالثة لشركة "حكمة" في تونس باستثمار قدره 50 مليون دينار.* الشرطة الجبائية: التهرب الضريبي في قطاع الخمور يبلغ 1800 م د.* توقيع اتفاق تمويل بين تونس والبنك الدولي لدعم كفاءة الطاقة.* أول زيارة لقائد "أفريكوم" الجديد لتونس.* عميد المحامين يدعو لاجتماع طارئ إثر منع محامين من زيارة جوهر بن مبارك.* المنظمة التونسية للأطباء الشبان تندد بتعطل تنفيذ اتفاق 3 جويلية.* تأجيل القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي إلى 20 نوفمبر.* مجلس وزاري يوصي بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص.* تونس تعرض تجربتها في النجاعة الطاقية بمؤتمر بيليم – البرازيل.* وزيرة الصناعة: إحالة 24 ملفاً قضائياً.* تسلم أوراق اعتماد سفراء السودان، الدنمارك وكندا.* نمو بنسبة 2.4% خلال 9 أشهر.* وزيرة العدل تنفي تطبيق المرسوم 54 على أساس حرية التعبير.* دعوات لإعلان قابس "منطقة منكوبة".* انتخاب خالد ناجي رئيساً للجمعية الإفريقية لأمراض النساء والتوليد.* الاستثمارات الدولية ترتفع 28.1%.* ريادة الأعمال الرقمية النسائية ترتفع 35% خلال 5 سنوات.* توقيع مذكرة تعاون بين السجل الوطني للمؤسسات ومعهد لاهاي.* تتويج الدكتورة آمنة قويدر بجائزة "الإنجاز مدى الحياة".* الحكم بالسجن 3 سنوات على النائب حاتم الهواوي.* توقيع آلية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين تونس ومصر.* وفد من رواد الأعمال الهنود في زيارة استكشافية.* الأطباء الشبان ينفذون إضراباً عاماً ووقفة أمام البرلمان.* تحرك وطني للصحفيين بالقصبة وبالجهات دفاعاً عن حرية الصحافة.* نواب ينتقدون تدهور المدارس خلال مناقشة ميزانية التربية.* محاكمة برهان بسيس ومراد الزغيدي بقضية غسل أموال.* صدور أمر ينهي العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر.* إعفاءات لفائدة صغار الفلاحين والبحارة.* عبير موسي تتجّرح في القاضي المشرف على قضيتها.* مشاركة وفد برلماني تونسي في كينشاسا.* المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقدم مقترحات لتعديل قانون المالية.* انعقاد الدورة 29 للجنة الإفريقية للإحصائيات الزراعية بالحمامات.* تسلم أوراق اعتماد سفراء بوركينا فاسو، لبنان، والولايات المتحدة.* توقيع 3 اتفاقيات صحية مع الصين.* وزير الاقتصاد: "كل الأرقام تُنشر بشفافية".* تنظيم الصالون الدولي الثالث للانتقال الطاقي.* رئيسة الحكومة: إصلاح منظومة الصفقات العمومية أولوية وطنية.* مشاركة وزير الخارجية في قمة الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي في لواندا.* جامعة تونس المنار ضمن أفضل 250 جامعة في العالم.* انتقال رئاسة الاتحاد العربي للقضاء الإداري إلى تونس.* تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر نمواً في قطاع الفنادق.* انتخاب حليمة إبراهيم خواجة نائب رئيس جمعية النقل الجوي الفرنكوفوني.* البنك الإفريقي للتنمية يموّل مشروع تعصير شبكة مياه الشرب بـ111.5 مليون أورو.* رئيس الجمهورية يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على "عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي".* توقيع اتفاق تعاون بين جمعية SOS قرى الأطفال ونظيرتها الفرنسية.* المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعلن تعليق كل تحركاتها بعد اتفاق مع وزارة الصحة.* البنك المركزي يعزز شراكته مع "أفريكسيم بنك".* السراح الشرطي لسنية الدهماني والإفراج عن 9 موقوفين في قضية "هنشير الشعال".* انتخاب عصام الفتوي مندوباً لإفريقيا باللجنة التنفيذية للأنتربول.* رئيس الدولة يدعو إلى إعداد نصوص جديدة لفتح آفاق للشباب.* رئيس الجمهورية يؤكد رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية.* أحكام نهائية بين 10 و45 سنة سجناً في قضية "التآمر على أمن الدولة".* استدعاء سفيرة هولندا احتجاجاً على "عدم احترام الأعراف الدبلوماسية".* مشاركة تونس في اجتماع برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" بأبوجا.* الميزانية تسجل فائضاً بـ655 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025.* البرلمان يصادق على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.* مسيرة وسط العاصمة لعدد من الجمعيات للدفاع عن الحريات.* مجلس وزاري للنظر في مشروع قانون جديد للهياكل الرياضية.* إقرار الترفيع في الأجور وجرايات المتقاعدين 2026–2028.* مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا" بالجزائر.