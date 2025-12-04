قرية رياضية صحية بلا تدخين تحت شعار "تونس تتنفس خير" يوم 6 ديسمبر 2025 بشارع الحبيب بورقيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69314cb6ec0c28.37784264_fmhqjgpkilone.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم المرصد الوطني للرياضة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بتونس، قرية رياضية صحية بلا تدخين تحت شعار " تونس تتنفس الخير" وذلك يوم السبت 6 ديسمبر الجاري، بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة



وتهدف هذه التظاهرة الصحية التي ستنطلق على الساعة التاسعة صباحا الى تشجيع العائلات والاطفال على ممارسة الرياضة كبديل صحي عن التدخين من أجل تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة









ويتضمن البرنامج عروضا وأنشطة رياضية مفتوحة للجميع (كاراتيه، تنس طاولة، قولف، لياقة بدنية) وورشات توعوية حول الاقلاع

عن التدخين والسلوكيات الصحية .



وترتكز مثل هذه المبادرات على تعزيز الوعي بمخاطر التدخين، خصوصاً على الرياضيين، من خلال تنظيم التظاهرات على غرار الأيام المفتوحة والورشات والندوات التي تجمع الأطباء والرياضيين لتقديم المعلومات والتجارب



يذكر، أن المرصد الوطني للرياضة هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية في تونس. تأسس سنة 2003 تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. وتتمثل مهامه في رصد وتحليل قطاع الرياضة في تونس ودولياً، وإجراء الدراسات العلمية، وتنظيم التظاهرات ومساعدة السلطات على وضع الاستراتيجيات لتحسين الرياضة الوطنية وتوسيع قاعدتها