كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير السودان بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6930a65490b181.69474762_eokghnjpqiflm.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،محمد بن عياد، يوم الاربعاء ، سفير جمهورية السودان بتونس، بوخاري غانم محمد أفندي .



وحسب بلاغ اعلامي للوزارة جدد كاتب الدولة، خلال اللقاء، التعبير عن تضامن تونس مع الشعب السوداني ودعمها لكافة الجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية في السودان، بما يحفظ وحدته وأمنه واستقراره، ويكفل تحقيق الأمن والسلم في عموم المنطقة.









وأكد بن عياد ايضاعلى عراقة العلاقات الأخوية التونسية السودانية، وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من قواسم مشتركة تاريخية وحضارية وثقافية.

من جانبه، نوّه السفير بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، مُعربا عن تقديره لمواقف بلادنا المبدئية الداعمة للشعب السوداني ولوحدة السودان ولأمنه واستقراره. وأكد بن عياد ايضاعلى عراقة العلاقات الأخوية التونسية السودانية، وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من قواسم مشتركة تاريخية وحضارية وثقافية.من جانبه، نوّه السفير بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، مُعربا عن تقديره لمواقف بلادنا المبدئية الداعمة للشعب السوداني ولوحدة السودان ولأمنه واستقراره.