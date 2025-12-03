كاس العرب 2025- فوز الاردن على الامارات 2-1
فازت الاردن على الامارات 2-1 اليوم الاربعاء في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كاس العرب لكرة القدم "قطر 2025".
وكانت الجولة الاولى لهذه المجموعة افتتحت امس بلقاء مصر والكويت الذي انتهى بالتعادل 1-1.
وتصدر المنتخب الاردني المجموعة الثالثة (3 نقاط) متقدما على كل من مصر والكويت (نقطة واحدة لكل منهما) والامارات (بلا رصيد).
