كاس العرب 2025- فوز الاردن على الامارات 2-1

Publié le Mercredi 03 Decembre 2025
      
فازت الاردن على الامارات 2-1 اليوم الاربعاء في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كاس العرب لكرة القدم "قطر 2025".
وكانت الجولة الاولى لهذه المجموعة افتتحت امس بلقاء مصر والكويت الذي انتهى بالتعادل 1-1.
وتصدر المنتخب الاردني المجموعة الثالثة (3 نقاط) متقدما على كل من مصر والكويت (نقطة واحدة لكل منهما) والامارات (بلا رصيد).


الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:15
05:43
