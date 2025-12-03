البرلمان يصادق على فصول إضافية لدعم باعثي المؤسسات والصحة الحيوانية ضمن مشروع قانون المالية 2026
صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، خلال جلسة عامة مشتركة بقبة البرلمان بباردو، على مقترحين إضافيين جديدين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتعلّق الأول بتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فيما يخص الثاني بإحداث صندوق الصحة الحيوانية.
الفصل الإضافي عدد 115: تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة
حظي الفصل بموافقة 55 نائبا مقابل اعتراض 29 واحتفاظ 12 آخرين.
مضامين الفصلينص المقترح على:
وضع آلية لتسوية وضعية الباعثين الجدد وباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين سابقا بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية*، ممن مضت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الصندوق دون التفويت فيها.
* الإعفاء من دفع الفوائض المثقلة منذ تاريخ تحرير مساهمة الصندوق، شرط استنفاد محاولات التفويت من قبل شركات الاستثمار المتعهدة بالإدارة.
* جدولة أصل المساهمة على 7 سنوات بنسبة فائدة:
* 3 بالمائة للباعثين الجدد
* نسبة طلب العروض للباعثين الصغار والمتوسطين المعتمدة لدى البنك المركزي
* إمكانية تطبيق شركات الاستثمار للإجراء نفسه على مساهماتها الذاتية، مع وجوب التفويت المتوازن بين مساهمة الصندوق والمساهمة الذاتية.
* حُدّد تاريخ 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لإيداع مطالب الانتفاع بهذه التسوية.
الفصل الإضافي عدد 119: إحداث صندوق الصحة الحيوانيةتمت المصادقة على الفصل بـ 62 صوتا مقابل 25 رفضا واحتفاظ 8 نواب.
مضامين الفصلينص الفصل على:
* إحداث صندوق خزينة يُعنى بدعم المنظومة الصحية البيطرية والحد من مخاطر الأمراض الحيوانية.
* تعويض الفلاحين عن الأضرار الناجمة عن الأمراض والأوبئة، على أن تُضبط طرق التدخل بقانون لاحق.
موارد تمويل الصندوقيمول الصندوق من خلال:
* اعتمادات ميزانيات المصالح البيطرية المخصّصة للقاحات والتحاليل والحملات الوطنية.
* موارد حساب المشاركة عدد 10 الخاص بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.
* مساهمات مؤسسات معالجة المنتجات الحيوانية وأغذية الحيوانات.
* 1 بالمائة من أرباح الصيدلية المركزية في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية.
* 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات الموردة للمعدات والتجهيزات والمواد المخبرية المتصلة بالإنتاج الحيواني.
