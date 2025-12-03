البرلمان يصادق على فصول إضافية لدعم باعثي المؤسسات والصحة الحيوانية ضمن مشروع قانون المالية 2026

صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، خلال جلسة عامة مشتركة بقبة البرلمان بباردو، على مقترحين إضافيين جديدين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتعلّق الأول بتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فيما يخص الثاني بإحداث صندوق الصحة الحيوانية.



الفصل الإضافي عدد 115: تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة



مضامين الفصل



الفصل الإضافي عدد 119: إحداث صندوق الصحة الحيوانية



مضامين الفصل



موارد تمويل الصندوق



حظي الفصل بموافقةمقابل اعتراضواحتفاظآخرين.ينص المقترح على:صندوق التطوير واللامركزية الصناعية*، ممن مضت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الصندوق دون التفويت فيها.منذ تاريخ تحرير مساهمة الصندوق، شرط استنفاد محاولات التفويت من قبل شركات الاستثمار المتعهدة بالإدارة.بنسبة فائدة:المعتمدة لدى البنك المركزي* إمكانية تطبيق شركات الاستثمار للإجراء نفسه على مساهماتها الذاتية، مع وجوب التفويت المتوازن بين مساهمة الصندوق والمساهمة الذاتية.* حُدّد تاريخكآخر أجل لإيداع مطالب الانتفاع بهذه التسوية.تمت المصادقة على الفصل بـمقابلواحتفاظنواب.ينص الفصل على:يُعنى بدعم المنظومة الصحية البيطرية والحد من مخاطر الأمراض الحيوانية.عن الأضرار الناجمة عن الأمراض والأوبئة، على أن تُضبط طرق التدخل بقانون لاحق.يمول الصندوق من خلال:* اعتمادات ميزانيات المصالح البيطرية المخصّصة للقاحات والتحاليل والحملات الوطنية.* موارد حساب المشاركة عدد 10 الخاص بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.وأغذية الحيوانات.في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية.للمعدات والتجهيزات والمواد المخبرية المتصلة بالإنتاج الحيواني.