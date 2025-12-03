إعادة فتح المتحف الروماني والمسيحي المبكّر بقرطاج بعد أشغال صيانة شاملة

إعادة افتتاح المتحف الروماني والمسيحي المبكّر بقرطاج بعد صيانة شاملة وتهيئة موسّعة

أُعيد مساء الأربعاء 3 ديسمبر 2025 افتتاح المتحف الروماني والمسيحي المبكّر بقرطاج درمش بعد أشغال صيانة وترميم واسعة انطلقت في أفريل 2024، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، وعدد من الإطارات العلمية والخبراء وممثلين عن السفارات.





رحلة عبر أربعة قرون من تاريخ قرطاج المسيحية



الكنيسة البيزنطية الكبرى



حوض المعمودية



المجمّع الكنسي



فسيفساء الطاووس النادرة



قطع أثرية نادرة



تصريحات ومواقف



أمينة الصرارفي: "متحف صغير في حجمه… كبير في بحوثه"



وكالة إحياء التراث: ارتفاع الزوار وهدف 1.5 مليون سائح ثقافي



الجانب العلمي



البداية الجديدة بعد صيانة شاملة



تنظيم الزيارة



الدليل العلمي الجديد للمتحف، الذي أنجزه الباحثان، يبرز المتحف في حلّته الجديدة كمسار أساسي لفهم تطوّر قرطاج خلال الفترتين الرومانية المتأخرة والمسيحية المبكّرة، من خلال مكتشفات أثرية موثّقة مرتبطة بالعمارة الدينية والفضاءات المدنية والممارسات الروحية.يقع المتحف بمنطقة درمش في الضاحية الشمالية للعاصمة، داخل أحد أغنى المواقع الأثرية بالطبقات التاريخية. وقد أُعيد تنظيم مسار الزيارة ليشمل:* طولها أكثر من 36 متراً وعرضها 25.5 متر.* تتكوّن من خمس بلاطات وثماني حنايا.* أرضياتها مزينة بفسيفساء هندسية نُفّذ بعضها في القسطنطينية ثم نُقل إلى قرطاج.* بُنيت على مبنى كنسي سابق يعود إلى نهاية القرن الرابع.من أجمل العناصر المعمارية المعروضة، ويمتاز بـ:* تصميم مربع ذي نواة مثمّنة.* حوض على شكل صليب.* رواق دائري وأعمدة لولبية من رخام شمتو.ويمثّل نموذجًا فريدًا لطقوس العماد في تلك الفترة.تم اكتشافه بين 1976 و1984 ويضم غرفًا سكنية، ورشات، آبارًا، صهاريجًا ومسارات مرتبطة بالشبكة الحضرية لقرطاج، ما يعكس تواصل الاستغلال البشري للموقع حتى ما بعد الفتح العربي.قطعتان استثنائيتان تمثلان رمز الخلود في المسيحية، وتعدّان من أجمل اللوحات المكتشفة.* فخار بوني وفخار درمش.* قطع معدنية وبرونزية.* نقود قديمة، من بينها عملة بونية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد تحمل رمز الحصان.: عمل رخامي عالمي فريد، أعيد تجميعه بعد العثور عليه مكسّراً إلى 17 قطعة.أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أنّ إعادة افتتاح المتحف خطوة أساسية في مسار تثمين التراث، مشيرة إلى عمل الوزارة على:* إعادة فتح المتاحف المغلقة في مختلف الجهات.* تعزيز التعاون مع وزارة السياحة للترويج للسياحة الثقافية.* إدماج التراث في المسارات التعليمية.صرّحت المديرة العامة للوكالة،، أن عدد الزوار خلال 2024 بلغ نحو مليون زائر، مع طموح بلوغ 1.5 مليون زائر سنة 2025، مع برامج جديدة تشمل:* إضاءة فنية للمواقع الكبرى مثل مسرح الجم.* مسارات زيارات ليلية في عدة مدن.ذكرت الدكتورةأن الفريق حرص على استرجاع نحو 400 قطعة من مخازن بيرصا وإعادة المتحف إلى صيغته الأصلية لسنة 1984 مع تحديث العرض المتحفي.كشف المدير العام للمعهد الوطني للتراث،، أن كلفة إعادة التهيئة بلغت حوالي، إضافة إلى:* أشغال صيانة داخلية.* تهيئة المخزن ومكتب المحافظ.* أشغال التبليط والرصيف الخارجي (304 آلاف دينار).* المتحف مفتوح طوال أيام الأسبوع.* الدخول عبرالموحدة.يوم الأحد الأول من كل شهر، والأعياد الوطنية، و18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع) و18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف).يُذكر أن المتحف أغلق عدة مرات آخرها سنة 2024 للصيانة، كما أعيد فتحه سنة 2021 بعد استرجاع تمثال "غانيميد" الذي سُرق سنة 2013.