فيفا يحدد موعد انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخباتهم استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، أن مكتب مجلس /فيفا/ اتخذ قرارا يتعلق بموعد انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخباتهم استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر و18 جانفي 2026.



وذكر /فيفا/ في بيان له أن هذا القرار يأتي إثر مباحثات بناءة قادها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجموعة من الجهات الفاعلة، وبفضل مقاربة تبناها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم /كاف/ تقوم على أساس روح التضامن لتقليص أثر القرار على مختلف الأطراف المعنية.





وأوضح البيان أنه في حال عدم التوصل إلى حل بخصوص انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخباتهم مع انتهاء هذه المحادثات الثنائية، سيضطلع /فيفا/ بمهمة التوسط بين الطرفين، وبتطبيق التوجيهات التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف المرتبطة بكل حالة، ولا سيما العوامل ذات الصلة بتواريخ مباريات البطولات المعنية، ومرحلة البطولة، والخلفية التاريخية للمسألة، ومدى الانخراط المتوقع للاعب المعني في المباريات ذات الصلة، وغير ذلك من العوامل أخرى. وأضاف البيان: "وتماشيا مع نفس المبدأ الذي طبق خلال كأس العالم قطر 2022 سيتم تقليص فترة التسريح إلى سبعة أيام، حيث تبدأ يوم 15 ديسمبر 2025"، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بتشجيع الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 والأندية التي تضم لاعبين مشاركين في منافسات قارية على الانخراط في محادثات ثنائية انطلاقا من مبدأ حسن النية للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة والمناسبة لكل حالة.وأوضح البيان أنه في حال عدم التوصل إلى حل بخصوص انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخباتهم مع انتهاء هذه المحادثات الثنائية، سيضطلع /فيفا/ بمهمة التوسط بين الطرفين، وبتطبيق التوجيهات التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف المرتبطة بكل حالة، ولا سيما العوامل ذات الصلة بتواريخ مباريات البطولات المعنية، ومرحلة البطولة، والخلفية التاريخية للمسألة، ومدى الانخراط المتوقع للاعب المعني في المباريات ذات الصلة، وغير ذلك من العوامل أخرى.