تونس ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية في ديسمبر 2025 وفق منصة "عالم السفر والسياحة"
أدرجت منصة عالم السفر والسياحة تونس ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية العالمية لشهر ديسمبر 2025، إلى جانب الولايات المتحدة والصين والبوسنة والهرسك واليونان والبيرو والسعودية وعدد من الدول الأوروبية.
وصنّفت المنصة تونس كواحدة من أكثر الوجهات إثارة خلال سنة 2025، مع تسجيل ارتفاع في عدد السياح بنسبة 10,3 بالمائة، معتبرة أنها في طريقها لتصبح وجهة دولية متميّزة بفضل:
* غناها التاريخي ومواقعها الأثرية الكبرى مثل قرطاج.
* جمال ساحلها المتوسطي ومدنها الشهيرة كـالمدينة العتيقة وسيدي بوسعيد.
* تجارب ثقافية فريدة تجعلها بديلاً بأسعار معقولة لوجهات متوسطية أخرى.
وأبرزت المنصة أن تونس حققت تقدماً بفضل:
* الاستثمار في البنية التحتية السياحية،
* التوجه إلى السياحة البيئية والصحراوية ورحلات السفاري،
* استقطاب المزيد من السياح الأوروبيين والأمريكيين بفضل قربها الجغرافي وخلفيتها الحضارية المتنوعة.
ديسمبر 2025… نقطة تحوّلوتوقعت المنصة أن يمثّل شهر ديسمبر 2025 مرحلة مفصلية لقطاع السياحة في تونس، مرجّحة أن تصبح البلاد لاعباً مهماً على الساحة الدولية، خاصة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة التي ستشهد حركة سفر عالمية واسعة.
وأشارت المنصة إلى أن سنة 2025 تشهد تغيرات واضحة في سلوك المسافرين، إذ تتجه الدول نحو:
* تعزيز السفر المستدام،
* تحسين الخدمات السياحية،
* توسيع البنية التحتية لاستقطاب عدد أكبر من الزوار.
وتُعد منصة عالم السفر والسياحة جهة إعلامية عالمية متعددة اللغات تربط بين قطاع السياحة الدولي والمسافرين والمهنيين والجهات المنظمة حول العالم.
