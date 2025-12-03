تونس ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية في ديسمبر 2025 وفق منصة "عالم السفر والسياحة"

أدرجت منصة عالم السفر والسياحة تونس ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية العالمية لشهر ديسمبر 2025، إلى جانب الولايات المتحدة والصين والبوسنة والهرسك واليونان والبيرو والسعودية وعدد من الدول الأوروبية.







ديسمبر 2025… نقطة تحوّل



وصنّفت المنصة تونس كواحدة من أكثر الوجهات إثارة خلال سنة 2025، مع تسجيل، معتبرة أنها في طريقها لتصبح وجهة دولية متميّزة بفضل:ومواقعها الأثرية الكبرى مثل قرطاج.ومدنها الشهيرة كـالمدينة العتيقة وسيدي بوسعيد.تجعلها بديلاً بأسعار معقولة لوجهات متوسطية أخرى.وأبرزت المنصة أن تونس حققت تقدماً بفضل:* الاستثمار في* التوجه إلى* استقطاب المزيد من السياح الأوروبيين والأمريكيين بفضل قربها الجغرافي وخلفيتها الحضارية المتنوعة.وتوقعت المنصة أن يمثّل شهر ديسمبر 2025لقطاع السياحة في تونس، مرجّحة أن تصبح البلاد، خاصة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة التي ستشهد حركة سفر عالمية واسعة.وأشارت المنصة إلى أن سنة 2025 تشهد تغيرات واضحة في سلوك المسافرين، إذ تتجه الدول نحو:* تعزيز* تحسين الخدمات السياحية،* توسيع البنية التحتية لاستقطاب عدد أكبر من الزوار.وتُعد منصةجهة إعلامية عالمية متعددة اللغات تربط بين قطاع السياحة الدولي والمسافرين والمهنيين والجهات المنظمة حول العالم.